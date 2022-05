Steve Jobs voulait un iPhone sans SIM

⏰ Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Alexandre Godard

Réagir



Lors d'une nouvelle interview, Tony Fadell raconte qu'à la création du premier iPhone sorti en 2007, Steve Jobs voulait déjà supprimer l'emplacement pour carte SIM. Seul petit problème, l'eSIM n'était pas encore de ce monde.

Jobs voulait déjà l'eSIM en 2005

Tony Fadell, ancien de la maison Apple, est très bavard en ce moment. Après les révélations sur le prototype iPod Phone, aux allures intrigantes, place aux informations sur l'une des envies passées de Steve Jobs, le père d'Apple.



Lors de cette interview, Fadell a expliqué qu'à l'époque du premier iPhone, Steve Jobs était contre l'idée d'un emplacement pour carte SIM sur celui-ci. La raison était purement esthétique même si la technique a fini par le rattraper.



En effet, il y a une quinzaine d'années, l'eSIM n'existait pas et il était donc obligatoire d'implanter une carte SIM physique dans son iPhone pour disposer d'une connexion cellulaire. À cette époque, le co-fondateur d'Apple a déclaré vouloir se servir de Verizon, opérateur téléphonique très connu aux USA, et de son réseau CDMA pour réaliser son projet.



En effet, le réseau CDMA concurrençait le réseau GSM grâce à sa fréquence qui ne nécessitait pas de carte SIM dans le téléphone pour être fonctionnel. Une sorte d'eSIM du passé. Seul problème, et pas des moindres, la technologue était très peu adoptée et Fadell l'a convaincu qu'une telle manœuvre serait dangereuse et risquée.



Il explique par ailleurs que Jobs était un homme très têtu et qu'il fallait être persévérant pour le faire changer d'avis. Il se servira de données de marché pour le convaincre que ce serait une erreur de procéder de la sorte. Un témoignage de plus qui nous fait comprendre que certaines personnes "dans l'ombre" ont permis au légendaire Steve Jobs d'éviter quelques murs.



Une vision qui était la bonne car même en 2022, avec la démocratisation de l'eSIM, l'iPhone est toujours équipé d'un port de carte SIM physique. Nul doute qu'il va le conserver encore quelques années. En avance sur son temps Monsieur Jobs.