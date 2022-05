Des parents affirment que les AirPods Pro ont provoqué la rupture du tympan de leur fils

Medhi Naitmazi

Les AirPods d'Apple auraient provoqué un dommage irréversible aux oreilles d'un garçon de 12 ans il y a deux ans lorsqu'une forte alerte Amber a été émise sur son appareil, selon un procès intenté contre Apple en Californie. Les faits sont rapportés par Law360. Une alerte Amber est l'équivalent de l'alerte enlèvement aux USA et au Canada.

Un ado perd l'audition de son oreille droite

L'enfant, identifié comme B.G. dans le dépôt de plainte, regardait un film sur Netflix sur son iPhone en 2020 alors qu'il portait des AirPods Pro. Les écouteurs étaient prétendument réglés sur un faible volume, mais une alerte Amber a retenti sans prévenir et le bruit sourd a endommagé les tympans du jeune adolescent.



L'action en justice affirme que l'alerte Amber a "déchiré" le tympan de B.G., endommagé sa cochlée et causé des lésions à son audition. Depuis, il souffre d'étourdissements, de vertiges, d'acouphènes et de nausées, et son oreille droite présente une perte auditive permanente qui l'oblige à porter un appareil spécifique.

Apple est accusé de produire des AirPods "défectueux" qui ne réduisent pas automatiquement le volume des alertes ou n'égalisent pas les volumes des notifications et des alertes. L'action en justice reproche à Apple d'avoir omis d'inclure des avertissements sur ce problème potentiel et affirme que l'entreprise était au courant des défauts de conception allégués.

En conséquence directe et immédiate de la négligence de chacun des défendeurs dans la conception, la fabrication et la commercialisation des AirPods défectueux, B.G. a subi d'importantes blessures temporaires et permanentes, des douleurs et des souffrances, une incapacité et une déficience. B.G. a souffert d'une angoisse mentale, d'un traumatisme émotionnel, d'un préjudice physique, de blessures, d'une incapacité et d'une déficience dans le passé et qui se poursuivront à l'avenir. B.G. a perdu sa capacité à vivre une vie normale, et il continuera à vivre une vie diminuée dans le futur, y compris une capacité de gain diminuée. En outre, B.G. a des factures médicales passées et futures liées aux soins découlant des blessures subies à cause des AirPods défectueux.

L'action en justice vise à obtenir des dommages et intérêts pour l'enfant et ses parents, qui souffrirait d'un stress émotionnel grave causé par l'incident des AirPods. Elle demande "des dommages-intérêts punitifs d'un montant qui punirait les défendeurs pour leur conduite et qui dissuaderait d'autres entreprises technologiques de se livrer à une telle inconduite à l'avenir."



D'autres plaintes ont été déposées sur les médias sociaux concernant le bruit des alertes Amber lorsque l'on porte des AirPods. Des rapports sur Reddit suggèrent que le son des alertes AMBER est effectivement très fort lorsqu'il est diffusé par les AirPods, même lorsque ces derniers sont réglés à un volume raisonnable.



Les alertes Amber peuvent être désactivées dans l'application Réglages en ouvrant la section Notifications, en faisant défiler jusqu'en bas et en appuyant sur le bouton permettant de désactiver l'alerte. Nous n'avons pas ce système sur iOS en France.