Apple publie la bêta 1 de tvOS 15 et watchOS 8.7

⏰ Il y a 37 min

Medhi Naitmazi

En même temps que la publication d'iOS 15.6, iPadOS 15.6 et macOS 12.5, Apple a lancé la première bêta de tvOS 15 pour les Apple TV, HomePod 15.6 pour les HomePod et watchOS 8.7 pour les Apple Watch. Une nouvelle version qui intervient deux jours seulement après la version finale d'iOS 15.5 et watchOS 8.6 notamment.

Quelles nouveautés pour tvOS 15 ?

tvOS 15.6 ne comporte visiblement aucune nouveauté sur cette bêta 1. Vous pouvez l'installer en utilisant un Mac et Xcode, pour peu que vous soyez membre du Dev Center d'Apple. Le HomePod partage le même système d'exploitation.

Quelles nouveautés sur watchOS 8.7 ?

Du côté de watchOS 8.7, c'est la même chose, Apple n'a rien communiqué. Nous avons lancé l'installation et nous vous tiendrons au courant des nouveautés éventuelles. Le firmware peut être téléchargé sans fil après avoir installé le profil de configuration à partir de l'Apple Developer Center. Comme pour le HomePod, le logiciel bêta est limité à un nombre restreint de testeurs et il n'est pas largement disponible pour tous les développeurs.



Nous mettrons à jour cet article si nous notons quelque chose d'intéressant dans ces mises à jour.