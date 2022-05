TSMC envisage de construire une usine à Singapour pour faire face aux pénuries

⏰ Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir



Depuis plusieurs mois maintenant, on assiste à une véritable pénurie de certains composants essentiels dans le domaine du high-tech. Parmi ces derniers, les puces sont devenues de plus en plus complexes à obtenir, forçant les grands noms du milieu a repousser le lancement de certains produits ou les obligeant à limiter leurs ventes.

Du côté d'Apple, on n'échappe pas non plus à cette problématique : TSMC, principal fournisseur de puces et responsable de la fabrication de toutes les puces en silicium personnalisées de la société, envisagerait de construire une usine à Singapour pour améliorer sa production.

Le fournisseur de puces TSMC souhaiterait ouvrir une usine à Singapour

Selon nos confrères du Wall Street Journal, TSMC étudierait la possibilité de construire une nouvelle usine à Singapour. Il faut dire que ces derniers ont souffert de problèmes de chaîne d'approvisionnement mondiale en tant que plus grand fabricant de puces d'Apple. Selon des personnes proches du dossier, le gouvernement de Singapour pourrait contribuer à financer la construction de l'usine.



Cette nouvelle usine aurait pour objectif de fabriquer des puces avec des procédés de fabrication de sept à 28 nanomètres. Elle n'aurait donc aucun lien avec les dernières puces d'Apple qui demandent un processus de cinq nanomètres, mais elle permettrait de libérer des capacités de production dans d'autres usines.



Pour rappel, TSMC construit également une usine de 12 milliards de dollars en Arizona pour fabriquer des puces à cinq nanomètres.