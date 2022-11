TSMC va construire une 2e usine en Arizona pour les puces 3 nm

Le fournisseur de puces d'Apple, TSMC, prévoit de construire une autre usine de fabrication en Arizona, en plus de celle de 12 milliards de dollars qu'il s'est déjà engagé à construire à Phoenix, rapporte le Wall Street Journal. Une bonne nouvelle pour Apple qui pourra mieux contrôler son fournisseur et surtout éviter les confinements radicaux des usines chinoises.

Une première usine en 2024

La deuxième usine sera située au nord de Phoenix et l'investissement devrait être à peu près similaire aux 12 milliards de dollars que la société s'est engagée à investir en 2020, selon des personnes familières avec le sujet qui ont parlé au WSJ.



L'usine originale devait initialement produire exclusivement des puces 5nm en masse, mais elle se prépare maintenant à produire également des puces 4nm plus avancées avec une plus grande capacité dans l'installation. L'usine devrait commencer la production de masse en 2024.

La seconde usine pour les puces 3 nm

Mais le fondeur taïwanais ne s'arrête pas là. L'entreprise voit grand et prévoit une seconde usine qui devrait fabriquer des puces de pointe en 3 nm de nouvelle génération, un processus vers lequel Apple tend pour ses processeurs M2 Pro ou M3. La puce M3 d'Apple pour les Mac 2024 et la puce A17 pour les iPhone 15 Pro devraient toutes deux être fabriquées sur la base du processus 3 nm amélioré de TSMC. Mark Gurman de Bloomberg a déclaré qu'il s'attendait à ce que la puce M2 Pro soit utilisée dans le MacBook Pro 14 pouces, le MacBook Pro 16 pouces et un Mac mini haut de gamme en 2023.



L'information fait suite aux tentatives de l'administration Biden (et précédemment Trump) d'attirer les investissements dans la fabrication de puces aux États-Unis en offrant aux entreprises des milliards de dollars d'allègement fiscaux pour s'établir dans le pays. Ces efforts visent à contrer les ambitions du secteur technologique chinois et à sécuriser les composants considérés comme vitaux pour la sécurité nationale. Ces efforts ont été accélérés après que les pénuries de puces fin 2020 et 2021 ont souligné l'importance des semi-conducteurs dans le monde de l'électronique grand public.



Les principales usines de TSMC sont situées à Taïwan, mais l'entreprise exploite déjà une usine à Camas, dans l'État de Washington, ainsi que des centres de conception à Austin, au Texas, et à San Jose, en Californie, ce qui signifie que la deuxième installation en Arizona sera son troisième site de fabrication aux États-Unis. On se demande ce que font nos dirigeants pour tenter d'attirer des entreprises comme TSMC en Europe...