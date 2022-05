Les Creative Studios d'Apple arrivent à Berlin, Milan, Tokyo, Miami, etc

Apple a annoncé aujourd'hui que son initiative "Creative Studios" en magasin s'étendra cette année à sept villes supplémentaires dans le monde, dont Nashville, Miami, Berlin, Milan, Taipei, Tokyo et Sydney. Le programme reviendra également pour sa deuxième année à Paris, Chicago, Washington D.C., New York City, Londres, Bangkok et Pékin.

7 nouvelles villes accueillent les sessions Apple

Apple a déclaré que cette initiative est conçue pour "soutenir les jeunes qui rencontrent des obstacles pour recevoir une éducation créative de qualité". Les sessions gratuites mettront les participants en contact avec des mentors d'Apple et de plus de 30 partenaires communautaires à but non lucratif spécialisés dans des domaines tels que les livres, la conception d'applications, la radio, les podcasts, la photographie, le cinéma, la télévision et la musique.

L'année dernière, plus de 400 jeunes ont participé à la programmation de Creative Studios. Les communautés ont célébré les livres, les films et la musique développés par les participants, et ont présenté l'art des participants via Apple TV, Apple Books et Apple Music.

Des sessions de "Creative Studios" ouvertes au public seront également organisées dans certains Apple Store, avec une inscription gratuite sur le site web "Today at Apple". L'idée est de montrer qu'avec de bons outils (Apple), il est possible de concrétiser tous ses projets.



Deirdre O'Brien, senior vice president of Retail and People d'Apple, a déclaré :

Nos magasins offrent depuis longtemps une plateforme pour mettre en valeur le grand talent des artistes locaux, et nos équipes de vente au détail sont fières de jouer un rôle dans le soutien de la créativité au sein de leurs communautés et dans la création d'un lieu où tout le monde est le bienvenu. Nous sommes extrêmement reconnaissants à nos Apple Creative Pros, aux membres de nos équipes de vente au détail et à nos partenaires locaux, qui, ensemble, nous permettent d'élargir l'accès à l'éducation artistique et au mentorat gratuits à encore plus de communautés.

À Paris, les participants pourront venir développer leurs compétences en narration créative, en ingénierie audio et en enregistrement grâce à une nouvelle programmation axée sur la baladodiffusion. Tout un programme.



Qui a déjà participé à un atelier "Today" chez Apple ?