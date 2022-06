L'app Edison Mail est désormais traduite en français

⏰ Il y a 33 min

Alban Martin

Réagir



L'éditeur d'Edison Mail, l'application de messagerie indépendante numéro 1 sur l'App Store, vient de nous informer que le service est enfin doté d'une traduction en français, de quoi attirer de nouveaux clients. Outre le français, les nouvelles localisations comprennent l'allemand, l'espagnol d'Amérique latine, l'italien, le hindi et le portugais du Brésil.



Il s'agit de la première vague de plusieurs nouvelles mises à jour linguistiques à venir en 2022.

Edison Mail en français

À date, selon les recherches du Radicati Group, plus de la moitié de la population mondiale utilisait le courrier électronique en 2021, et le monde comptera plus de 4,5 milliards d'utilisateurs de boîtes mails d'ici à la fin de 2025.



Malheureusement, de nombreux consommateurs ne lisent pas l'anglais et se contentent donc des apps populaires comme Mail d'Apple ou Gmail de Google. Pourtant, certaines alternatives comme Edison sont très intéressantes. Du coup, l'éditeur s'est efforcé de traduire tout son service pour toucher encore plus d'utilisateurs.

Changez votre langue en quelques clics à partir de la page Langue située dans les Paramètres de l'application.

Et ce n'est qu'un début puisque les mois et années à venir, les développeurs ont prévu de prendre en charge d'autres langues, notamment le mandarin, le japonais et le russe.

Pourquoi choisir Edison Mail ?

Edison se démarque par ses fonctions "Assistant", disponibles grâce à l'intelligence artificielle directement dans votre boîte de réception. L'assistant fonctionne comme un concierge personnel, vous aidant à gérer vos colis, vos factures, vos réservations de voyages, vos divertissements, etc. Ces fonctions vous évitent d'avoir à fouiller dans votre boîte de réception pour trouver les détails importants dont vous avez besoin pour passer la journée. Elles se trouvent dans la partie gauche de votre boîte de réception, au-dessus de Paramètres.



Il y a également l'assistant Widget, accessible via le cercle lumineux dans le coin supérieur droit de votre boîte de réception. Grâce à lui, vous pouvez afficher les événements du jour, recevoir des rappels pour répondre à des invitations de calendrier antérieures, obtenir des informations sur la destination des voyages, suggérer des désabonnements en un clic, être en mesure de mettre à jour vos informations de contact et afficher les pièces jointes récentes.



Attention toutefois, certaines fonctions basé sur l'IA sont disponibles aux États-Unis et dans des fonctionnalités limitées au Canada, au Royaume-Uni, en Australie, à Singapour et en Inde.



N'oublions pas de citer le blocage des spams, les modèles qui permettent d'éviter de réécrire le même message encore et encore, ou bien la fonction "Annuler l'envoi" qui permet d'éviter en drame en rattrapant un courriel envoyé trop vite.



Toutes ces fonctions de gain de temps sont disponibles dans le monde entier, sans aucune limitation, en mode clair ou sombre.

Télécharger l'app gratuite Edison Mail