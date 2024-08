Boycott X : l'app pour consommer français détournée pour soutenir des causes

Boycott X est une application qui permet à chacun de faire ses courses selon ses convictions. Via son système de scan de code barre, elle repère le pays de provenance d'un article, permettant de faire sa sélection selon ses convictions. Idéal pour les personnes qui défendent la cause animale ou encore la cause environnementale. C'est comme cela que l'application se présente officiellement. Mais au-delà de la fiche App Store, Boycott X est utilisée pour une autre raison.

Boycott X : faire ses courses de manière sereine

Boycott X est une application gratuite et disponible sur l'App Store qui permet en quelques secondes de connaître l'origine d'un produit de consommation. Le principe est simple, il suffit d'ouvrir l'app sur son iPhone et scanner le code-barre d'un paquet de gâteau, d'une crème, d'un vêtement ou autre. L'utilisateur accède instantanément au pays de production de l'article en question, avec, dans certains cas, des articles sources. Le principe rappelle évidemment Yuka, une application qui permet de savoir si un produit est bon pour la santé et qu’on vous avait présenté en tout premier à l’époque.



L’app du jour outil puissant pour consommer français et même éviter certains pays. Apple l'a validée comme ça. Mais cela va plus loin, avec un côté politique. En effet, sortie après le début de la guerre israélo-palestinienne, Boycott x a accueilli de nombreux utilisateurs qui veulent à tout prix éviter de consommer des produits fabriqués en Israël ou de marques ayant aidés ce pays d'une façon ou d'une autre. On trouve ainsi des notes en ce sens sur des marques comme Carrefour, McDo, Zara et plus encore.



Ceux qui veulent soutenir une cause en particulier ont donc téléchargé cette application gratuite.

Tous les scans effectués sont rangés dans un historique pour les retrouver facilement. Un graphique permet d'ailleurs d'avoir un aperçu rapide des pays de production auxquels on achète le plus d'articles. L'application propose également des catégories de consommation. On retrouve en tête de liste celle liée à l'environnement ou encore celles pour la défense des animaux ou des droits humains. Chacun agi en fonction de ses convictions et de ses positions.



En outre, les utilisateurs peuvent contribuer et donc participer à l'élargissement de la base de données.



Une idée intéressante, mais qui n'aurait certainement pas passé la validation Apple si elle était présentée comme étant un outil de boycott d'Israël.

