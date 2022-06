AirTag : la police de Caroline du Nord a utilisé le traqueur d'Apple pour suivre un voleur

⏰ Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Julien Russo

Depuis son lancement, l'AirTag est souvent détourné de son objectif initial : retrouver un objet perdu. Si le traqueur d'Apple est continuellement au cœur des enquêtes policières pour harcèlement, il est plus rare quand l'AirTag est exploité par la police pour permettre la résolution d'une affaire en cours.

Une traque qui n'aurait pas été possible sans l'AirTag

Dans un récent rapport du média WRAL, on apprend que la police de Caroline du Nord a eu recours au fameux AirTag d'Apple pour traquer un voleur en série.

En plein après-midi, Javiere Green a la mauvaise idée de dérober le sac à dos d'une personne, manque de chance pour lui, la victime avait accroché un AirTag à ce sac. Grâce à sa petite taille et la protection qui entourait le traqueur d'objet, le voleur ne s'est pas douté une seule seconde que la police et la victime suivaient à la trace tous ses déplacements.



Les policiers ont attendu que la position du voleur se stabilise pour aller à sa rencontre et procéder à son arrestation. Alors qu'il était rentré à son domicile, le voleur a reçu dans les minutes qui ont suivi la visite de plusieurs policiers.

Dès que le voleur a vu les forces de l'ordre devant sa porte, il s'est enfui par l'une des fenêtres de son logement et a sauté dans une voiture. Pas de chance pour lui... Il a pris la fuite avec le sac à dos qui possédait encore l'AirTag !

Une seconde traque a alors commencé, toujours avec l'aide de l'AirTag qui divulguait quasiment en temps réel la localisation du voleur. Comme Javiere Green se trouvait dans un milieu urbain, il y avait autour de nombreux iPhone, iPad, Mac qui dévoilaient les uns après les autres la position de l'AirTag via le réseau Find My, ce qui a permis à la police d'être rapide et efficace.



Surpris de revoir la police une seconde fois et ne comprenant pas comment il avait pu être retrouvé aussi vite, l'homme a été arrêté et emmené en garde à vue.

Après une brève analyse du profil, il s'agit d'un homme au casier judiciaire long comme le bras, il a été condamné à plusieurs reprises pour divers crimes, majoritairement des vols et du trafic de drogue.