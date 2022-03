Au lieu d'un AirTag, il accroche son Apple Watch à la voiture pour suivre sa copine

Il y a 7 heures

Apple Watch

Alexandre Godard

Un homme aux États-Unis a eu la mauvaise idée de vouloir suivre la position de son ex-compagne. Pour ce faire, il n'a visiblement pas pensé à utiliser un AirTag, malheureusement réputé pour cela, mais une Apple Watch qu'il a réussi à accrocher sur une roue de voiture. Heureusement, la police l'a arrêté.

L'Apple Watch comme outil de harcèlement !

Depuis la sortie de l'AirTag, les histoires autour du harcèlement ne manquent pas. En effet, si Apple répète sans cesse que cet objet n'a qu'un seul et simple objectif, retrouver facilement un objet du quotidien perdu, il était facile d'anticiper que des personnes malveillantes allaient rapidement détourner son utilisation. Un procureur de New York avait par ailleurs publié un avertissement en ce sens.



En revanche, l'histoire du jour ne concerne pas un AirTag mais bel et bien une Apple Watch. Un homme de 29 ans, du nom de Lawrence Welch, a été arrêté vendredi dernier par la police pour harcèlement envers son ex petite amie.

Plus précisément à Nashville, dans le Tennessee, cet homme est accusé d'avoir attaché un dispositif de repérage électronique, une Apple Watch pour le coup, sur l'une des roues du véhicule de la victime. Non, vous ne rêvez pas, Welch a réussi à accrocher une Apple Watch sur le rayon de la jante lorsque la voiture en question était garée sur un parking.



Auparavant, les deux utilisaient mutuellement l'application Life360 pour connaître leurs positions, mais la femme avait depuis tenté de bloquer l'accès, sans succès étant donné que l'homme avait utilisé un stratagème en gardant sa version active sur son Apple Watch selon les explications.



Cela aurait pu mal tourner car l'on apprend également que Welch avait déjà une interdiction de l'approcher et était connu pour avoir proféré des menaces de mort à son encontre.



Une histoire qui, une fois de plus, nous rappelle que les nouvelles technologies comme le fameux partage de position sont à utiliser avec précaution et parcimonie. Tout comme le suivi publicitaire, le partage de position est une fonctionnalité à prendre très au sérieux même si les réseaux sociaux et autres peuvent nous laisser croire que c'est simplement pour le "fun".



