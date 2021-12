Life360 (Tile) avoue vendre les données de localisation d'utilisateurs

Une nouvelle affaire autour de la vente de données utilisateurs vient d'éclater au grand jour. Selon les employés de l'entreprise Life360, le groupe vend les données de ses millions de clients en échange de millions d'euros. Une pratique connue mais qui dérange sur le fond et la manière.

Toujours le même débat ?

Il y a tout juste quatorze jours, nous apprenions que la société Life360 allait racheter Tile, le concurrent numéro 1 des AirTags d'Apple, en échange de 205 millions de dollars. Une bonne nouvelle pour Tile qui voyait là un moyen redoutable de s'agrandir encore plus. Pour rappel, Life360 propose une application qui permet de localiser vos amis, votre famille... Une ressemblance avec l'application Localiser d'Apple mais avec des fonctions supplémentaires.

Le souci c'est qu'hier soir, nous avons appris une nouvelle pas très réjouissante. Comme le révèle The Markup après s'être entretenu avec Chris Hulls, PDG de Life360, le groupe aurait vendu les données de localisation précises de dizaines de millions de ses utilisateurs.



Une pratique dont ne se cache visiblement pas le PDG, qui assume le fait que cela fait partie de la stratégie commerciale pour générer des revenus supplémentaires. Il souligne d'ailleurs que les millions récoltés avec cette pratique représentent une part importante des bénéfices de l'entreprise.

Nous considérons les données comme une partie importante de notre modèle commercial qui nous permet de garder les services de base de Life360 gratuits pour la majorité de nos utilisateurs, y compris des fonctionnalités qui ont amélioré la sécurité des conducteurs et sauvé de nombreuses vies.

Nous en revenons toujours à la même problématique, d'un côté la société qui assure que c'est grâce à cette vente de données qu'elle offre une partie de son service gratuitement et de l'autre, les utilisateurs qui risquent d'être freinés en entendant cela (et c'est bien normal). Une situation qui nous ramène à la fameuse citation "si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit".



Mais l'histoire ne s'arrête pas là ! Selon plusieurs employés de l'entreprise à l'origine des révélations, il n'y a pas du tout de précautions prises pour s'assurer que les sociétés qui rachètent ces données ne puissent pas savoir à qui elles appartiennent exactement. Ce qui pose un énorme souci supplémentaire...



D'après eux, Life360 est carrément l'une des plus grandes sources de données de l'industrie même si son PDG essaye de noyer le poisson en prétextant qu'il n'y a aucun moyen de le savoir. Life360 ne publie pas publiquement la liste des sociétés vers lesquelles elle envoie ces données. Cependant, un employé de l'un d'entre elles (X-Mode) a donné sa version des faits sur la situation et confirmé à demi-mot que les informations délivrées par Life360 sont les plus précieuses car les plus exploitables.



Plus les années passent et plus ce modèle économique est décrié. La grande majorité d'entre nous (les utilisateurs d'internet) semble avoir compris l'importance de protéger ses données, quitte à ne plus avoir de services gratuits comme celui-ci. Surtout qu'en règle générale, l'entreprise qui exécute cette pratique le fait en silence, sans en informer clairement les personnes concernées.

