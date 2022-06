TSMC ne veut pas de la construction d'usines en Europe

Julien Russo

On connait tous TSMC pour être le principal fournisseur des puces qu'on retrouve dans les produits Apple, cette entreprise est aussi connue pour ses ambitieux projets avec des investissements colossaux. Toutefois, les plans de TSMC ont certaines limites, le géant des semi-conducteurs refuse catégoriquement l'installation de ses usines en Europe.

TSMC et l'Allemagne, des négociations qui n'ont pas fonctionné

Il y a quelques mois, Bloomberg révélait en exclusivité que l'Allemagne avait réussi à attirer l'attention du géant taïwanais TSMC pour bâtir une gigantesque usine d'une valeur de plusieurs milliards de dollars dans l'un des secteurs industriels du pays. Ce projet surprenant était plutôt crédible puisque celui-ci était comparé à la stratégie d'Intel qui va prochainement construire une grande infrastructure de 17 milliards d'euros en Allemagne, ce qui devrait créer une masse d'emplois !

Cependant, après réflexion, TSMC aurait fait marche arrière. En effet, l'entreprise estime qu’ouvrir une usine en Europe n'est pas une bonne idée, que ça soit maintenant ou dans un lointain avenir. Le groupe n'a rien contre l'Allemagne, mais semble être conscient que la production sera plus coûteuse et que tous les avantages salariaux qui sont courants à Taïwan et en Chine ne seront pas possibles dans une usine allemande.



La firme taïwanaise préfère donc continuer de construire de nouvelles usines dans les pays où elle a l'habitude d'étendre ses activités. On a par exemple appris il y a 48 heures que TSMC était en train de préparer la construction d'une grande usine dédiée à la fabrication des puces en 2 nm. Sans surprise, celle-ci devrait être située dans le pays natal de l'entreprise, à côté de la ville de Taichung, la deuxième ville du pays en population.



