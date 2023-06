Meta veut remplacer l'App Store par Facebook en Europe (sideloading)

Meta veut faire de Facebook un remplaçant de l'App Store, du moins dans l'UE.



Vous le savez, le parlement européen a adopté la loi sur les marchés numériques (DMA), une législation anti-monopole qui obligera chaque plate-forme à autoriser la distribution d'applications via d'autres magasins numériques, ce qui aura un impact énorme sur Apple. Et l'une des entreprises les plus favorable à ce changement est Meta, qui a confirmé son intention de faire de Facebook un remplaçant de l'App Store.

Facebook va devenir une boutique d'applications

Comme le rapporte The Verge, un porte-parole de Meta a révélé que la société est « intéressée à aider les développeurs à distribuer leurs applications » via l'application Facebook. L'idée est de permettre aux utilisateurs de découvrir et de télécharger des applications directement depuis Facebook plutôt que d'avoir à ouvrir l'App Store sur iOS ou le Google Play Store sur Android.



Cela ouvrirait un nouveau marché pour Meta, qui se débat depuis qu'Apple a introduit de nouvelles mesures pour rendre plus difficile le suivi des utilisateurs par les applications via iOS 14.5. Étant donné que la plupart des revenus de l'entreprise proviennent des publicités, le modèle commercial de Meta a été fortement impacté, tout comme celui de Snapchat par exemple.



Les publicités Facebook permettent déjà aux annonceurs de promouvoir des applications, mais les utilisateurs doivent être redirigés vers les magasins officiels de chaque système d'exploitation. En proposant les applications directement depuis Facebook, Meta pense que davantage de personnes et de développeurs resteront dans son éco-système.



Pour rendre sa nouvelle plate-forme encore plus attrayante par rapport à l'App Store et à Google Play, Meta dit qu'elle ne prendra pas de commission sur les ventes des applications participantes, du moins pas au début.

Le sideloading bientôt sur iOS 17 ?

Apple n'a pas encore annoncé le chargement latéral (sideloading) dans iOS, nous ne savons donc toujours pas comment cela fonctionnera. Android, d'autre part, offre depuis le début une telle option - mais les applications distribuées via le Play Store doivent encore suivre de nombreuses règles. Vraisemblablement, Facebook ne pourra distribuer des applications que via une version alternative de son application principale disponible en dehors des magasins d'applications.



Il y avait des rumeurs selon lesquelles Apple permettrait le chargement latéral avec iOS 17, mais rien n'a été annoncé jusqu'à présent. Il n'est pas difficile d'imaginer qu'Apple attendra la dernière minute pour déployer ces changements. Dans le même temps, il semble peu probable que le chargement latéral soit disponible dans des pays qui ne font pas partie de l'Union européenne.



Le vice-président directeur des logiciels d'Apple, Craig Federighi, a récemment déclaré dans une interview qu'Apple se conformerait à l'Union européenne dans ses décisions.

Loi sur les marchés numériques

La nouvelle loi DMA (digital market act) devrait être appliquée d'ici le printemps 2024. Une fois en place, Apple sera obligée d'autoriser les développeurs à distribuer leurs applications en dehors de l'App Store sur iOS. Cela implique également que les développeurs pourront créer leurs propres magasins d'applications pour iPhone et iPad, qui, outre Meta, semble intéresser Microsoft et même des services comme AltStore.



La DMA stipule également que les entreprises ne peuvent pas forcer les développeurs à utiliser leurs propres systèmes de paiement, car Apple et Google l'exigent des développeurs distribuant des applications via l'App Store et Google Play.



Malgré tout, l'action AAPL continue de grimper, signe que les actionnaires restent persuadés que cela n'aura pas un impact fort sur les revenus de la société basée à Cupertino.