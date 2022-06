iOS 16 enregistre le code de sécurité des cartes bancaires

Une semaine après la sortie d'iOS 16, nous découvrons encore des nouveautés. Cette fois, cela concerne l'application Wallet (renommée Cartes en France) qui permet désormais d'enregistrer la totalité des informations bancaires, y compris le code de sécurité qui se trouve au dos. Une nouvelle astuce sur iOS 16.

Une information de plus dans le Wallet

Petit changement appréciable pour tous les utilisateurs Apple qui stockent les données de leurs cartes sur l'iPhone, l'iPad ou le Mac. Avec la bêta 1 d'iOS 16 (et de macOS 13 Ventura), il est possible de sauvegarder le code sécurité, en sus du nom du titulaire, du numéro de carte et de la date d'expiration. Généralement à trois chiffres et au dos de la carte, le code de sécurité n'était pas conservé pour des raisons de sécurité. Apple changé d'avis et propose cette nouvelle option. Plus besoin d'aller chercher sa carte au moment de payer.

Voilà qui tend vers un paiement toujours plus rapide et sans douleur, surtout que les données sont automatiquement remplies après la vérification de l'utilisateur par biométrie (Face ID ou Touch ID). Le risque est donc faible, et il faut savoir que plusieurs apps de gestion de mots de passe et de données sensibles le proposaient déjà.



Pour en profiter, il suffit de réaliser un paiement avec une carte déjà enregistrée dans le système pour qu'Apple vous propose de sauvegarder le code de sécurité. Sinon, vous pouvez aller dans Réglages > Safari > Remplissage auto > Cartes bancaires en mémoire puis aller sur la carte en question pour le faire manuellement.



