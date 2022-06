Un nouveau filtre TikTok fait la promotion des AirPods et de l'audio spatial

Le nouveau filtre "Silhouette AirPods" disponible sur TikTok offre la sensation d'être présent dans la dernière publicité d'Apple. Il a pour objectif de promouvoir les AirPods ainsi que l'audio spatial. Une fonction améliorée avec iOS 16 qui apporte Spatial Audio Personnalisé.

TikTok x Apple

Malgré la folle popularité des AirPods à travers le monde, Apple n'a pas l'intention de ralentir sa campagne publicitaire autour de ce produit et de ses capacités. Pour ce faire, quoi de mieux que d'être présent sur TikTok, réseau social le plus populaire au monde ces derniers mois.



À l'aide d'un tout nouveau filtre, les utilisateurs peuvent vivre l'expérience d'être dans une publicité Apple. Un style de pub qui rappelle grandement ce que la pomme proposait pour promouvoir l'iPod, qui n'est plus de ce monde depuis peu.

La vidéo originale est disponible un peu partout sur le web depuis le début du mois de juin et apporte couleurs et musique avec un morceau de Harry Styles afin de faire la promotion des AirPods et de l'audio spatial.



Avec ce filtre, tout le monde peut s'incruster dans la publicité, AirPods fixés dans les oreilles. À noter que si vous ne possédez pas encore les écouteurs d'Apple, un système 3D viendra en placer dans vos oreilles lorsque vous lancez le filtre, plutôt malin.



Si vous êtes un utilisateur de TikTok et que vous souhaitez tester ce filtre, voici les étapes à suivre :