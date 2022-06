La pub "Escape from the office" d'Apple a été l'une des plus populaires de YouTube

Google vient de publier les publicités les plus regardées durant l'année scolaire 2021-2022 sur sa plateforme YouTube. Si Samsung est en tête avec un spot autour de sa conférence Galaxy Unpacked, la célèbre publicité "Escape from the Office" d'Apple, qui fait partie de la série "Apple at Work", se hisse à la huitième place. YouTube ayant partagé le classement des dix meilleures publicités de l'année dernière.

Une publicité à ne pas manquer

Dans le cadre du festival Cannes Lions 2022, YouTube a partagé une liste des publicités les plus populaires depuis le festival de l'année dernière, avec une bande-annonce Samsung Unpacked datant d'août 2021 qui a tout réglé. Elle est suivie de deux publicités suisses, l'une pour le pays lui-même et l'autre pour la marque de montres OMEGA.



Parmi les autres participations notables, citons la bande-annonce de la série à succès Squid Game de Netflix, ainsi que la publicité de Chevrolet pour le tout premier Silverado entièrement électrique. Parmi les autres participants figurent Nissan, Amazon et Turkish Airlines. Sans oublier Apple donc avec sa publicité hilarante d'une poignée d'employés qui s'échappe de leur patron tyrannique :

Les Underdogs sont de retour dans le monde des affaires - comme dans une petite entreprise. En s'échappant des griffes de leur méchant patron, l'équipe découvre comment transformer une idée en produit, et un produit en entreprise.



C'est un parcours semé d'e-mails, de conférences téléphoniques, de gâteaux d'anniversaire et de récitals de ballet. Des recrutements à l'autre bout du monde, et un jeune de 14 ans qui pourrait bien conquérir le monde. Et un garage avec une odeur qui - eh bien, vous voyez le tableau.



Grâce au Mac, à l'iPhone, à l'iPad, à l'Apple Watch, à Apple Business Essentials et à une suite d'applications professionnelles, l'équipe parvient à trouver son équilibre. Parce que lorsque vous vous serrez les coudes - et que vos appareils fonctionnent ensemble - vous trouverez toujours une solution, au bureau ou non.

La série "Apple at Work" suit le même groupe de personnes qui utilisent les appareils et services de la marque pour accomplir leur travail. Dans le cas présent, il s'agit d'échapper à leur horrible patron et de s'installer à leur compte. Les iPads, iPhones et autres appareils aident le groupe à atteindre ses objectifs. Nous pouvons voir le dernier MacBook Pro et même Siri qui les aide en cours de route. Nous avions partagé la pub Apple en mars 2022.

Voici le classement complet :

Galaxy Unpacked août 2021 : Bande-annonce officielle | Samsung

Le Grand Tour de Suisse : personne n'est à la hauteur | MySwitzerland

Chronométrage et tradition : OMEGA rencontre le Japon | OMEGA

La publicité d'Amazon pour le grand jeu : Mind Reader | Amazon

Squid Game - Bande-annonce officielle | Netflix

Pangea - Film officiel | Turkish Airlines

Nissan présente : Thrill Driver | Nissan

S'échapper du bureau - Apple au travail | Apple

Ressentez le rythme de la Corée - SEOUL2 | Imaginez votre Corée

La toute première Chevy Silverado entièrement électrique - Nouvelle génération (Les Sopranos) | Chevrolet

Vous pouvez évidemment visionner toutes les vidéos sur le site de YouTube.