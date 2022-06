L'évolution en vidéo de macOS de 1984 à 2022

Dans une époque où nous recherchons constamment de la nouveauté et de l'évolution, il est bon de se faire une petite piqure de rappel sur certains éléments du passé. En regardant cette vidéo qui retrace la vie de macOS de 1984 à 2022, vous vous rendrez compte à quel point la progression est fulgurante.

macOS de 1984 à aujourd'hui

Cette information ne nous rajeunit pas mais oui, macOS a bel et bien 38 ans ! Le système d'exploitation pour Mac, développé par Apple, a grandement évolué au fil des années, à tel point que l'on a oublié à quoi il ressemblait par le passé.



C'est justement ce qu'a cherché à faire la chaîne YouTube Nobel Tech. Via une vidéo d'une dizaine de minutes, postée le 10 juin 2022, on redécouvre en images l'évolution de macOS sur ces 38 dernières années.

Une vidéo nostalgique pour les fans de la marque qui devrait faire remonter des bons souvenirs, mais pas que... Au-delà de macOS en lui-même, on se rend surtout compte à quel point la technologie a profondément évolué en "peu de temps". Dire que Stage Manager de MacOS Ventura sera à son tour ringard d'ici 38 ans...



Nous vous laissons savourer ce moment en visionnant la vidéo ci-dessous. N'hésitez pas à nous partager votre version macOS préférée via la section commentaires.