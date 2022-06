Le jouissif Yet Another Zombie Defense HD est de sortie sur iOS

Vous connaissez certainement le studio Awesome Games pour son roguelike Fury Unleashed, mais les développeurs polonais ont d'autres jeux de qualité comme ce remake de Yet Another Zombie Defense, un titre lancé il y a près de dix ans, mais qui a été remanié dans une nouvelle version HD intitulée Yet Another Zombie Defense HD. Ce jeu a été acclamé lors de sa sortie sur PC en 2017, avant d'être décliné sur la plupart des plate-formes. Le mobile est enfin servi après une longue attente. Et vous êtes les premiers informés !

Yet Another Zombie Defense HD est disponible sur iOS

Vous savez que c’est une cause perdue, les forces ennemies sont écrasantes et tôt ou tard, vous y passerez. Mais s'il faut en finir, autant que ce soit avec panache : laissez derrière vous des montagnes de monstres éliminés avant qu’ils aient pu vous toucher ! Une seule chose compte : combien de temps survivrez-vous ?

Découvrez le trailer de la version mobile de Yet Another Zombie Defense HD :

Yet Another Zombie Defense HD est un jeu de tir en vue du dessus comportant des éléments tactiques et stratégiques. L'idée est de se préparer au maximum avant que la nuit tombe. Pour cela, vous pouvez ériger des barricades, acheter des armes et des munitions, mettre en place des tourelles, placer des pièges et plus encore pour tenir aussi longtemps que possible. Chaque nuit est une épreuve, avec des morts-vivants qui reviennent toujours plus nombreux et plus forts.



Outre la partie tactique en amont, vous allez devoir manier des armes puissantes et variées (fusil, lance-roquettes, lance-flammes, etc) et profiter de l'environnement pour survivre. Un véritable chaos à organiser que l'on peut savourer seul ou, mieux, à 4 joueurs en coopération. C'est là que le titre de Awesome Games devient véritablement jouissif.



Enfin, notez que le jeu est une expérience premium, c'est-à-dire que vous ne payez qu'une fois 2,99€ et c'est tout. Pas de pub, ni d'achat in-app. Parfait pour passer l’été !

Télécharger le jeu Yet Another Zombie Defense HD