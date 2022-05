Yet Another Zombie Defense HD prépare ses armes sur iOS

Alban Martin

Si le Awesome Games Studio est connu pour son jeu de tir roguelike Fury Unleashed, qu'il a porté sur mobile en mars dernier avec un certain succès, il va bientôt revenir sur le devant de la scène avec un remake de Yet Another Zombie Defense, un titre lancé il y a près de dix ans, mais qui a été remanié dans une nouvelle version HD intitulée Yet Another Zombie Defense HD. Ce jeu a été acclamé lors de sa sortie sur PC en 2017, avant d'être décliné sur la plupart des plate-formes. Le mobile sera donc servi en dernier.

Yet Another Zombie Defense HD enfin sur iOS

Vous savez que c’est une cause perdue, les forces ennemies sont écrasantes et tôt ou tard, vous y passerez. Mais s'il faut en finir, autant que ce soit avec panache : laissez derrière vous des montagnes de monstres éliminés avant qu’ils aient pu vous toucher ! Une seule chose compte : combien de temps survivrez-vous ?

Découvrez le trailer de la prochaine version mobile de Yet Another Zombie Defense HD :

Comme on peut s'y attendre dans un jeu de ce genre de tir stratégique, il y a une pléthore d'armes et de défenses sympas pour équiper votre avant-poste, et vous passerez la journée à installer votre base avant de repousser les hordes de morts-vivants pendant la nuit. Chaque jour qui passe, l'attaque nocturne devient plus féroce, avec parfois des dizaines et des dizaines de zombies qui déferlent sur vous. Un joli chaos que l'on peut savourer seul ou à 4 en coopération, là où le titre devient carrément génial.



Si tout cela vous plaît, vous pouvez précommander le jeu sur l'App Store dès maintenant pour 2,99 € avant son lancement le 23 juin.

Télécharger le jeu Yet Another Zombie Defense HD