Un brevet pour un mode sous-marin de l'appareil photo sur iPhone

Aujourd'hui, l'Office américain des brevets et des marques de commerce a accordé à Apple un brevet relatif à la détection de l'exposition d'un iPhone à un environnement humide. Plus particulièrement, le document implique qu'un iPhone exécute des fonctions spécialisées en conjonction avec la détection d'eau. L'un de ces événements place l'interface graphique de l'iPhone en mode sous-marin qui ne permet qu'une utilisation limitée, comme prendre une photo ou capturer une vidéo. Peut-être l'une des nouveautés d'iOS 17 avant l'heure...

Un mode sous marin dans iOS 17 ?

Le brevet délivré à Apple décrit des techniques permettant à un appareil de modifier sa fonctionnalité en réponse à la détermination du fait qu'il est exposé à un certain taux d'humidité. Dans certains exemples, le dispositif peut faire référence à un lecteur multimédia, un appareil photo, un smartphone, une smartwatch, une tablette informatique, un ordinateur portable, un traqueur sportif, et autre.

Bien que les récents progrès technologiques aient permis aux smartphones d'exécuter un certain nombre de fonctions utilisateur différentes (par exemple, prendre des photos, capturer des vidéos, passer des appels téléphoniques, naviguer sur Internet, etc.), ces dispositifs électroniques ne sont pas en mesure d'exécuter tout ou partie de certaines d'entre elles dans un environnement inhospitalier.



En particulier, les composants matériels/logiciels associés aux écrans tactiles sont incapables d'exécuter de manière optimale ces fonctions utilisateur (par exemple, déterminer avec précision la position de l'entrée tactile) sur une base cohérente lorsqu'ils sont exposés à des conditions particulières comme l'eau, la poussière, la chaleur, etc.



Selon certains modes décrits dans ce document, le téléphone peut être configuré pour déterminer quand il est actuellement exposé à un événement d'humidité. Le niveau d'humidité peut varier entre une petite quantité de liquide présente sur une couche de l’appareil et l'immersion complète dans un liquide. En conséquence, le dispositif électronique pourrait être configuré pour mettre en œuvre différentes fonctionnalités en fonction du type d'événement d'humidité qui est détecté.

Plus spécifiquement au mode sous-marin ci-dessus, l'iPhone pourrait présenter une vue spécifique dans l'application "Appareil Photo". Par exemple, l'interface utilisateur s'est adapté pour prendre un cliché ou une vidéo plus facilement d'un surfer. On ne distingue que deux boutons, plus grands que ceux que l'on connait sur iOS 16. À gauche la prise de cliché, à droite la capture vidéo.



Que pensez-vous d'une telle évolution pour iOS 17 ? Un iPhone 15 sans port pourrait être le déclencheur de ce genre de fonctionnalité puisque l'étanchéité du téléphone d'Apple serait quasiment parfaite.