Amazon : les livraisons à Londres se font désormais en vélo électrique et à pied

Comme beaucoup de ses concurrents, Amazon a une certaine préoccupation en ce qui concerne son empreinte carbone, l'entreprise fait tout pour la réduire et cela passe sans surprise par de nouveaux moyens de se déplacer pour les livreurs. À travers sa filiale Amazon Logistics, le géant américain impose désormais à ses livreurs britanniques s'occupant du secteur londonien de se déplacer en vélo électrique et à pied pour réaliser leurs livraisons !

Mission : protection de l'environnement (et économie de taxe)

C'est une nouveauté à laquelle ne s'attendaient pas les livreurs, alors qu'ils étaient habitués depuis toujours à circuler dans de gros camions pour assurer leurs livraisons au quotidien, c'est à présent terminé. En effet, Amazon expérimente depuis quelques semaines les livraisons en vélo électrique, voiture électrique et à pied pour de nombreuses adresses situées à Londres.

Cette décision qui est bénéfique pour l'environnement l'est aussi pour le porte-monnaie du géant américain, puisque l'entreprise va esquiver une taxe (ULEZ) qui commençait à coûter cher...



Comme le révèle le rapport, les vélos électriques et les coursiers à pied couvriront un dixième de la zone à très faibles émissions (ULEZ) de la ville. Amazon et ses partenaires de livraison n'auront pas à payer le London Congestion Charge ou les taxes ULEZ puisqu'ils utilisent des vélos et des voitures électriques.

Les clients britanniques vont bientôt disposer d'un plus grand nombre de centres de livraison de fret électronique. La flotte de fourgons de livraison électriques de l'entreprise compte désormais plus de 1 000 véhicules dans tout le pays. Cinq poids lourds entièrement électriques ont été ajoutés à la circulation au premier trimestre de 2022 pour remplacer les camions diesel.

Une belle avancée pour la planète et un joli geste pour économiser les taxes que payait Amazon depuis plusieurs années.



L'initiative "Expédition zéro" d'Amazon a pour objectif de livrer la moitié de ses expéditions avec des émissions nettes de carbone nulles ou négatives d'ici à 2030. Dans le cadre de son engagement pour la protection de l'environnement, Amazon prévoit d'avoir une empreinte carbone neutre d'ici 2040.



Comme Apple, Amazon va aussi opter pour les énergies renouvelables afin d'alimenter ses infrastructures situées au Royaume-Uni, Amazon programme d'installer plus de 30 000 panneaux solaires supplémentaires sur ses sites de Manchester, Coalville, Haydock, Bristol et Milton Keynes.