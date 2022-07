Nouvelles applications : Joenly, Fuego, Encore Studio, memo

Cette semaine, nous avons découvert quelques applications intéressantes, notamment deux nouveaux réseaux sociaux originaux, des concerts de musique en direct en AR et une méthode très décalée pour apprendre l'espagnol. Voilà qui devrait trouver preneur pour l'été.

Voilà qui devrait plaire à la génération Z. Memo est une application qui vise à vous aider à apprendre de nouvelles langues en regardant... des mèmes. L'idée est que les mèmes évoquent une émotion (heureuse, triste, en colère, etc.), créant ainsi des associations en chaîne stables dans votre mémoire. Ainsi, au lieu d'avoir à écouter des conférences ennuyeuses ou à pratiquer des phrases de la vieille école comme "Je m'appelle Julien", vous pouvez faire défiler des mots d'argot populaires et des phrases toutes faites.

Encore Studio (App, iPhone / iPad, v2.0.7, 689 Mo, iOS 15.0)

Voici une autre app qui sort du lot. Encore Studio est une application de réalité augmentée qui vous permet de transformer n'importe quel espace en une salle de concert. Il vous suffit de concevoir votre scène en réalité augmentée avec des illustrations personnalisées, des objets en 3D et des effets, et d'aller en direct pour montrer votre talent. L'application propose également des sondages en direct et un chat vidéo, et les fans peuvent payer leurs artistes préférés par des "claps". Une idée intéressante qui est une sorte de mélange entre Périscope et le métavers.

Télécharger l'app gratuite Encore Studio