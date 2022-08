Nouvelles applications : TweetMarks, Tribes Web3 Messenger, Neural Studio

Cette semaine, nous avons quelques nouvelles applications intéressantes à découvrir, notamment un générateur d'images AI à partir de texte, une messagerie web3 ou encore un gestionnaire de favoris pour Twitter. De quoi exploiter toujours un peu plus son iPhone, le tout sans dépenser un euro.

Gérez facilement vos tweets favoris, avec Tweetmarks. C'est un peu comme avoir un service de lecture différée pour les tweets et les fils de discussion populaires. Les fonctionnalités incluent la possibilité d'ajouter et de gérer des rappels, le tri des flux, l'épinglage des tweets pour garder la trace des favoris, la prise en charge des GIF et de la lecture vidéo, et vous pouvez même personnaliser les actions de glissement dans l'application.

Tribes Web3 Messenger (App, iPhone, v0.7.1, 37 Mo, iOS 13.0)

C'est assez fou comme concept. Si vous avez acheté une crypto-monnaie ou un NFT, il y a de fortes chances que vous ayez une application de portefeuille (Trust, MetaMask, Exodus, etc.), et cette application vous permet d'envoyer des messages à n'importe quel portefeuille. Tribe transforme n'importe quel portefeuille de crypto en un client de messagerie ! Il dispose de notifications, de groupes publics et réservés aux membres, de fils de discussion et de réactions, et bien plus encore.

Télécharger l'app gratuite Tribes Web3 Messenger