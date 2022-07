iOS 16 va permettre de créer des cartes virtuelles pour payer

Hier soir, Apple a publié la troisième bêta d’iOS 16 avec plusieurs nouveautés dont une qui concerne à la fois Safari et Wallet (Cartes en français). Il s'agit des cartes de paiement virtuelles, une fonction que l'on retrouve chez quelques acteurs bancaires qui permet de générer une carte temporaire pour payer en ligne sans donner les informations de sa "vraie" carte. Une option de sécurité supplémentaire qui fait sens pour Apple, elle qui a notamment proposé ce genre de chose avec les mails iCloud+ que l'on peut créer ou même "Se connecter avec Apple" qui génère des identifiants temporaires aléatoires.

Une fonction de paiement encore floue

Malheureusement, cette nouvelle fonctionnalité n'est pas encore disponible, mais une partie du code de la bêta 3 d'iOS 16 est on ne peut plus équivoque. Comme l'a repéré 9To5Mac, plusieurs strings (des labels) stockées dans le firmware indiquent que Safari pourra remplir automatiquement les champs de paiement des sites web en utilisant une carte virtuelle. Mais son application et sa cible ne sont pas connus. Il y a de fortes chances que ce soit le genre de nouveautés qui est uniquement prévue pour les États-Unis.

C'est peu ou prou ce que propose finalement déjà Apple Pay en générant un token (clé numérique) différent pour chaque transaction. Mais quand les apps ou sites ne sont pas compatibles avec Apple Pay, cette découverte dans iOS 16 serait bien utile. D'ailleurs, la dernière bêta propose désormais d'ajouter une carte dans Wallet lors de sa première utilisation dans Safari lors d'un paiement.



