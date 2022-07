La 5G/LTE illimitée arrive aux États-Unis chez Verizon ! Mieux que Free Mobile en France ?

Depuis que Free Mobile est arrivé en France, beaucoup de choses ont changé sur le marché des forfaits mobiles. Fini les forfaits à 50€ pour moins de 10 Go par mois, désormais, nous avons un forfait avec la 4G/5G illimitée pour seulement 19,99€/mois et 15,99€/mois pour les abonnés Freebox. Verizon aux États-Unis semble avoir le même esprit que notre cher Xavier Niel : toujours plus de data pour des prix toujours plus avantageux !

Le forfait illimité aux États-Unis VS en France

C'est à travers un communiqué de presse que l'opérateur américain Verizon a annoncé aujourd'hui la bonne nouvelle à ses abonnés, il devient possible de profiter de plusieurs forfaits mobiles avec de la 5G et LTE en illimitée. Si cela nous paraît banal en France, c'est moins fréquent aux États-Unis où les forfaits sont réputés pour être particulièrement coûteux et avec une quantité de data globalement faible.



Sur son site internet, Verizon présente 4 forfaits illimités à divers contenus et prix, il y a le forfait "5G Start", "5G Do More", "5G Play More" et "5G Get More". Pour notre comparaison avec Free Mobile, nous allons nous intéresser à celui d'entrée de gamme, le "5G Start" qui vous allez voir est déjà bien cher.

Un fonctionnement assez spécial...

En France, quand vous souscrivez un abonnement chez Free Mobile, vous l'aurez au même tarif pour toutes les lignes (sauf si vous êtes abonné Freebox). Aux États-Unis, le prix s'ajuste en fonction de la quantité de ligne que vous commandez. Si vous prenez une ligne, l'abonnement 5G Start vous revient :

À 70$ par mois pour 1 ligne

À 60$ par mois par ligne pour 2 souscriptions

À 45$ par mois par ligne pour 3 souscriptions

À 35$ par mois par ligne pour 4 souscriptions

À 30$ par mois par ligne pour 5 souscriptions (ou plus)

Au-delà, le prix n'ira pas plus bas. On remarque des tarifs déjà bien plus élevés (et sans prise en compte des taxes et frais) que ce que nous avons en France avec l'opérateur Free Mobile. Peut-être qu'on retrouve une différence dans le contenu du forfait ? Nous allons voir cela tout de suite.

La différence des forfaits

Free Mobile n'a peut-être pas le meilleur réseau mobile en France ni les meilleurs débits 5G, mais l'opérateur a sans aucun doute l'offre la plus agressive et la plus impressionnante sur le marché.

Qu'est-ce que donne l'offre de Verizon aux États-Unis par rapport à ce que propose Free Mobile ?

Nous vous avons fait une comparaison détaillée...

Verizon (États-Unis) Free Mobile (France) Appels Illimité Illimité SMS et MMS Illimités Illimités Accès 5G dans tout le pays Oui Oui Partage de connexion en 5G/4G Oui (mais limité à 5 Go de données par mois à pleine vitesse puis limité à 3 Mbit/s).

Le débit peut être ralenti en période de fort trafic sur l'antenne à proximité Oui, sans aucune limite Itinérance Appels, SMS/MMS et data illimitée au Mexique et au Canada Appels, SMS/MMS illimités et 25 Go en 4G dans + de 70 destinations SMS vers des numéros internationaux Oui, des États-Unis vers plus de 200 pays dans le monde (sans coût supplémentaire) Non (uniquement vers DOM) Service Bloqueur de spam et filtrage des appels entrant et sortant Rejet des appels anonymes, abonné absent, filtrage d'appels et SMS... Récompense de fidélité Oui (Verizon Up) Non Avantages Disney+, Apple Arcade ou Google Play Pass et Apple Music offert pendant 6 mois Free Ligue 1 (accès premium inclus) Avantage changement d'opérateur 240$ offert sous forme de carte-cadeau si vous changez d'opérateur avec votre numéro et smartphone Portabilité entrante offerte Prix mensuel du forfait 70$ par mois (sans les taxes et frais) 19,99€ par mois TTC (15,99€ par mois pour les abonnés Freebox et 9,99€ par mois pour les abonnés Freebox Pop)

Comme vous pouvez le voir, le forfait de Free Mobile en France reste largement supérieur sur certains points.

On pense notamment au partage de connexion qui ne fait pas l'objet de contraintes en période de forte affluence sur les antennes. L'itinérance est aussi plus avantageuse, le forfait fonctionnera dans plus de pays que celui de Verizon.



Toutefois, Verizon a des atouts considérables que nous n'avons pas comme les SMS illimités vers 200 pays dans le monde, la fidélité qui est récompensée, les avantages de divertissement auprès d'Apple, de Google et Disney ou encore l'énorme carte-cadeau à la souscription si vous venez de la concurrence avec votre smartphone.



Niveau tarification, Free Mobile écrase littéralement Verizon avec un prix de seulement 19,99€ par mois contre plus de 70$ chez l'opérateur américain. C'est confirmé, Free Mobile conserve sa position de meilleure offre mobile dans le monde !

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.