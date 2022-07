Back to School 2022 : le lancement de l'offre en Europe pour la semaine prochaine ?

Chaque été, Apple lance son programme Back to School, une offre inédite qui consiste à donner un cadeau aux étudiants et enseignants qui investissent dans un Mac ou un iPad pour travailler. Alors que le Back to School a déjà commencé aux États-Unis, le lancement en Europe ne devrait pas tarder.

Back to School pourrait débarquer en France dès la semaine prochaine

Si vous êtes étudiant et que vous prévoyez d'acheter un MacBook ou un iPad pour la rentrée, attendez un peu, car Apple va prochainement lancer son offre Back to School.

Cette année, la firme de Cupertino ne proposera pas la traditionnelle paire d'AirPods en cadeau, mais plutôt une carte-cadeau allant jusqu'à 150 euros. Celle-ci pourra être utilisée en Apple Store physique ou sur la boutique en ligne via apple.com/fr, une bonne nouvelle pour acheter un ou plusieurs accessoires pour son appareil récemment acquis (Hub USB-C, coque de protection, batterie externe...)



Les étudiants pourront également dépenser cet argent sur l'App Store dans des applications ou des achats intégrés ainsi que sur des paiements de services Apple à renouvellement mensuel.

Le montant de la carte-cadeau dépendra du produit que vous achetez, plus celui-ci est coûteux et plus la carte-cadeau sera généreuse.

Selon le site portugais iFeed, Apple pourrait lancer le Back to School 2022 en Europe dès la semaine prochaine, cette information exclusive vient d'une personne bien renseignée travaillant pour Apple.

Comme chaque année, Apple décale le lancement du Back to School aux États-Unis et en Europe, probablement pour des questions d'organisation et de stock, car les demandes sont très importantes de la part des étudiants.



Le système de carte-cadeau à dépenser dans des produits ou services dans l'écosystème Apple n'est pas une nouvelle stratégie, le géant californien utilise la même technique en période de Black Friday. Plutôt que de baisser le prix de ses produits, l'entreprise préfère offrir une carte-cadeau pour tout achat d'un produit (sous réserve d'éligibilité).