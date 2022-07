Un aperçu de RoomPlan, une nouvelle API Swift sur iOS 16 (c'est bluffant !)

Avec iOS 16, Apple va proposer RoomPlan qui sera propulsé par ARKit. Cette nouvelle API Swift se servira de deux éléments clés : l'appareil photo de votre iPhone ainsi que le scanner LiDAR. Son objectif sera clair, concevoir un plan d'étage 3D d'une pièce de votre maison en prenant en compte les dimensions et les types de meubles. Toutefois, RoomPlan possède aussi d'autres atouts, Russ Maschmeyer nous en a dévoilé un sur Twitter.

Le nom Russ Maschmeyer ne vous dit peut-être rien, mais il s'agit du chef produit de l'AR et de la VR de l'entreprise Shopify. Passionné de réalité augmentée depuis de nombreuses années, Maschmeyer s'est récemment familiarisé avec RoomPlan qui sera disponible sur iOS 16 à la rentrée.

Selon ses tweets publiés dans la journée du 13 juillet sur son compte Twitter, Apple nous a réservé des innovations que même lui a été surpris de voir lors de sa séance de test.



En effet, le chef produit a présenté l'une des fonctionnalités qui l'a le plus impressionné avec l'API RoomPlan d'iOS 16 : la possibilité de vider complètement une pièce de ses meubles, quelle que soit la taille de cette pièce. Ça marche à merveille !

Dans ses vidéos mises en ligne, on constate après quelques secondes à analyser la pièce que l'API RoomPlan détecte chaque contour grâce à un trait blanc évolutif qui fait le tour de la pièce très rapidement. Dès que Maschmeyer a appuyé sur le bouton "réinitialiser", le bureau de l'ordinateur, la chaise, la plante... Tout a subitement disparu, laissant une pièce totalement vide à l'écran de l'iPhone !

Dans son tweet, il explique :

Comme l'explique Apple sur son portail de développeur, RoomPlan offrira une nouvelle opportunité aux clients pour prendre des décisions éclairées au moment de l'achat d'un nouveau meuble. Cette API a aussi un potentiel extraordinaire pour l'immobilier, une personne qui souhaite vendre son bien, pourra réaliser des photos des pièces de son logement sans avoir besoin d'enlever tous les meubles.



Lots of interest in this “reset button” for your room we built @Shopify that uses @apple’s new #RoomPlan API. Here’s how we built it… 👇 🧵1/12 pic.twitter.com/YdNP1vebVW