iTunes Connect : Apple envoie des mails aux mauvaises personnes

En tant qu'utilisateur, vous ne connaissez peut-être pas iTunes Connect, il s'agit de la plateforme dédiée aux producteurs de contenus iTunes. Il est possible d'uploader des musiques, podcasts, séries, films ainsi que des e-books sur Apple Books. iTunes Connect envoi régulièrement des communications par mail, d'habitude cela ne pose aucune difficulté, sauf aujourd'hui où il y a eu un léger problème dans la distribution des mails...

Selon plusieurs remontées sur les réseaux sociaux, Apple s'est trompé dans l'envoi des mails à plusieurs utilisateurs d'iTunes Connect, au lieu de l'envoyer au principal intéressé, le géant californien a expédié des mails à des clients Apple qui ne se sont jamais connectés sur le service iTunes Connect.



Heureusement, dans ce mail, il n'y avait aucune donnée personnelle, juste une simple demande invitant l'utilisateur à se connecter sur son compte pour mettre à jour ses coordonnées bancaires et de facturation.

Beaucoup de personnes ayant reçu le mail ne connaissaient même pas iTunes Connect, ce qui a fait penser aux mails frauduleux qu'on réceptionne par centaines tous les mois...

Quelques heures après la réception du premier mail, la firme de Cupertino a identifié son erreur et a renvoyé un second mail s'excusant d'anomalie.

On peut voir dans ce mail :

Plusieurs utilisateurs ont tweeté une capture d'écran de ce mail qui a porté à confusion chez certains clients Apple.

Looks like I've become a musician overnight - and iTunes Connect knew it first. 😜



Going by the headers the email was sent by Apple's servers. But since App Store Connect shows no issues with my banking details and many others got the mail too, it looks like a technical error. pic.twitter.com/SGgWNzdtCY