Apple teste le nouveau Plans en Israël, Palestine et Arabie Saoudite

La firme de Cupertino continue l'extension de son application Apple Plans version 2.0 à d'autres pays avec trois nouvelles régions. Après avoir apporté la nouvelle expérience en France le mois dernier, la société a commencé à tester le nouveau design en Israël, en Palestine et en Arabie Saoudite, selon l'expert Justin O'Beirne.

Nouvelle étape pour la version améliorée de Plans

Il s'agira de la seizième extension du design actualisé d'Apple Maps depuis que la mise à jour a été déployée pour la première fois en septembre 2018. En 2020, Apple a terminé le déploiement aux États-Unis, et a depuis étendu à l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Allemagne, Singapour, le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la France, et plus encore.

Apple testera la mise à jour pendant plusieurs semaines avant que l'application Plans ne voit une mise à jour officielle pour tous les utilisateurs. Le "nouveau" design de Maps d'Apple comprend des vues plus détaillées des routes et des environnements, une navigation plus rapide et plus précise, des points de repère en trois dimensions, de meilleures vues des parcs, des bâtiments, des aéroports et des centres commerciaux, ainsi que la fonction Look Around qui est l'équivalent de Street View.



Voici le nouveau Plans en Israël (Jérusalem) :

Voici le nouveau Plans en Palestine (La Mecque) :

Voici le nouveau Plans en Arabie Saoudite (Riyad) :