Le site betaprofiles.com ferme ses portes (suite à des menaces d'Apple ?)

Depuis toujours, Apple présente deux systèmes de bêta pour tester les nouvelles mises à jour de la rentrée : un programme dédié aux développeurs (celui-ci est prioritaire sur les ajouts des nouveautés) et un programme réservé aux testeurs publics. Bien sûr, le plus intéressant est celui pour les développeurs, il arrive plus rapidement après la WWDC et propose les progrès logiciels avec une grande avance. Le site betaprofiles.com l'avait bien compris et en avait fait un business très lucratif...

Betaprofiles.com ferme ses portes

C'est officiel, les créateurs du site Betaprofiles décident de baisser les bras et de céder aux pressions d'Apple qui n'acceptait pas que son programme de bêta réservé aux développeurs soit accessible à des utilisateurs qui n'ont pas de comptes développeurs. Depuis longtemps, Betaprofiles offrait l'accès aux nouvelles bêtas, ce qui permettait aux clients Apple d'avoir les mises à jour en même temps que les développeurs sans payer le compte annuel qui coûte 99€ par an.



Le problème, c'est que Betaprofiles est devenu très vite populaire, avec des centaines de milliers de visites tous les mois en période de bêta et plusieurs dizaines de milliers de followers sur les réseaux sociaux, le site a fait trop de bruit, ce qui a évidemment poussé Apple à faire pression aux dirigeants du site pour qu'ils ferment le site.

Rappelons tout de même que les programmes de bêtas d'Apple sont extrêmement stricts quant à l'éligibilité, si vous n'êtes pas développeur, vous avez l'interdiction d'accéder au programme hors testeurs publics. La firme de Cupertino estime que cela est pour votre bien, car les bêtas peuvent parfois être instables et provoquer des bugs, crash d'applications et même redémarrages intempestifs. Si trop de clients téléchargent les bêtas, cela peut rapidement devenir critique pour le service technique par téléphone ou en Apple Store qui sera submergé de demande.



Contrairement au programme de bêta réservé aux développeurs, les bêtas publiques sont nettement plus stables et réduisent au maximum les risques de défauts majeurs pouvant gêner l'utilisation d'un iPhone, iPad, Mac...



Dans un tweet publié ce matin, BetaProfiles affirme ne pas vouloir entrer dans une bataille juridique avec Apple, le site a conscience qu'il viole la politique d'Apple et qu'il y a peu de chance de l'emporter dans le cadre d'une poursuite judiciaire, même avec les meilleurs avocats du monde.



Bien évidemment, pour la communauté Apple, c'est une immense tristesse de voir ce site disparaître, puisqu'il donnait l'accès gratuitement à toutes les bêtas au même rythme que la publication pour les développeurs. Toutefois, rassurez-vous sur une chose... Ceux qui sont passés par Betaprofiles pour installer la bêta d'iOS 16, d'iPadOS 16, de macOS 13 Ventura, de tvOS 16 et de watchOS 9, votre profil restera actif jusqu'à la fin définitive du programme en septembre.