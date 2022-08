Une série Apple TV+ suspend son tournage suite à des menaces de mort de dealers

Depuis qu'Apple s'est lancé dans la production de séries et films avec sa filiale Apple Studios et ses nombreux partenaires dans le milieu, les contenus sont généralement tournés dans de bonnes conditions. Toutefois, on retrouve quelques exceptions... La série Lady in the Lake qui est en cours de tournage dans la ville de Baltimore fait face à un dangereux environnement, des dealers ont demandé une rançon à Apple pour pouvoir continuer à tourner sa série dans la ville.

Le tournage est suspendu

Coup dur pour la production originale Apple "Lady in the Lake", selon un rapport de Variety, la firme de Cupertino a été contrainte de suspendre le tournage de sa future série à cause de menaces de mort à répétition par des jeunes qui sont connus pour vendre de la drogue dans des quartiers difficiles de la ville de Baltimore.



Connaissant le trésor de guerre d'Apple, plusieurs dealers se sont rapprochés des équipes de tournages pour réclamer une rançon de 50 000 dollars pour pouvoir continuer à tourner la série à Baltimore. Se confrontant à un refus catégorique d'Apple, plusieurs jeunes ont menacé de tirer sur des acteurs ou membres de l'équipe technique de la série.



Pour Apple, il est bien évidemment hors de question de prendre le risque de poursuivre le tournage de sa série à Baltimore, car la priorité est de protéger les acteurs et l'équipe. En attendant de trouver une solution pour continuer la production sa série originale, Apple a informé que le projet était mis en pause pour le moment, l'entreprise n'a aucune intention de mettre fin à la série pour l’instant.

Natalie Portman et Moses Ingram, les actrices principales de la série Lady in the Lake



L'une des solutions envisagées par le géant californien serait de donner l'ordre à ses équipes de tourner dans une autre ville à proximité ou dans un autre État. Bien sûr, un changement d'une telle ampleur prend du temps, car Apple a besoin d'une multitude d'autorisations pour pouvoir tourner dans une nouvelle ville. De plus, les décors devront rester à peu près le même pour ne pas choquer les téléspectateurs, il est possible que les scénaristes apportent quelques modifications à l'histoire de la série.



Lady in the Lake a lieu dans les années 60 à Baltimore, vous suivrez les aventures Maddie Schartz (incarné par Natalie Portman), une mère de famille qui se passionne sur l'enquête d'un meurtre non élucidé dans sa ville. Elle va prendre la décision de reprendre sa carrière de journaliste d'investigation. Au cours de ses journées bien remplies pour déchiffrer le mystère qui entoure ce meurtre qui a fait la Une des médias, Maddie Schartz va faire la rencontre de Sherwood (Moses Ingram), une femme qui vient d'avoir un enfant et qui est débordée à cause de ses deux emplois.



Comme le révèle le rapport, l'actrice principale au côté de Natalie Portman devait être à la base Lupita Nyong’o, mais l'actrice de 12 Years a Slave et Black Panther semble avoir privilégié un autre tournage, probablement celui de la série HBO Max Americanah.



L'interruption du tournage de Lady in the Lake va sans surprise retarder le lancement de la série qui devait normalement arriver au cours du premier semestre de 2023.

C'est la première fois qu'Apple doit faire face à une telle situation, un problème qui a certainement dû arriver à d'autres studios de production.