Apple TV+ : Apple loue une ville entière pour le tournage d'une série

Depuis le lancement de son service de streaming, Apple prend très au sérieux ses activités dans la production de films et séries. La firme de Cupertino dépense des sommes colossales pour des contenus avec des castings VIP et investis beaucoup pour obtenir les meilleurs lieux de tournages.

Apple occupe une ville entière

Dans un avenir proche, les abonnés Apple TV+ pourront découvrir la série Sinking Spring, un programme produit par Apple Studios et avec plusieurs génies de l'univers cinématographique de notre époque. En effet, Apple a confié l'un des postes de producteurs délégués à Ridley Scott, un homme à la carrière spectaculaire qui a participé à des films comme Gladiator, Seul sur Mars, Blade Runner, American Gangster ou encore La Chute du faucon noir. Autant dire qu'Apple n'a pas choisi n'importe quel producteur pour sa série !



Pour le scénario de Sinking Spring, Apple a sélectionné Peter Craig qui est l'une des personnes clés de The Batman sortie au cinéma en mars 2022. Là aussi, Apple vise une collaboration "premium" pour sa future série.

Au premier abord, le casting semble parfait. Cependant, ce qui surprend avec Sinking Spring et qui montre à quel point l'investissement sur la série est important, c'est qu'Apple a dépensé 50 millions de dollars pour louer (en partie) une ville située à Philadelphie, dans le nord-est des États-Unis.

Apple a exigé lors de la transaction financière de pouvoir tourner des scènes pour sa série dans presque toute la ville et les pompiers et policiers volontaires pourront même être sollicités afin de participer au tournage.



Selon de récentes indiscrétions, le tournage a commencé au début du mois de février et durera maximum 2 semaines, Apple enregistrera les séquences indispensables qui serviront au "pilote" de la série et probablement à d'autres épisodes.



Sinking Spring n'a pas encore de date de sortie, mais on sait déjà que la série abordera l'histoire de plusieurs délinquants de Philadelphie qui se font passer pour des agents de la brigade des stupéfiants afin de récupérer des stocks de drogue hébergés dans une maison de campagne.



La série met en avant les acteurs suivants : Brian Tyree Henry (Bullet Train), Michael Mando (Breaking Bad), Marin Ireland (Umbrella Academy), Amir Arison (Blacklist), Kate Mulgrew (Orange Is the New Black), Ving Rhames (Mission : Impossible - Rogue Nation), Dustin Nguyen (22 Jump Street) et Nesta Cooper (S.W.A.T.).



Pour le moment, comme la série est en tournage, il n'y a pas de bande-annonce ni d'estimation de disponibilité sur Apple TV+, toutefois, on peut s'attendre à l'arrivée de nouvelles informations vers la fin 2023 ou au cours du premier trimestre de 2024.