Apple publie la 7e bêta de tvOS 16

Lors de l'Apple Event d'ouverture de la WWDC 2022, Apple a à peine mentionné tvOS 16, le système d'exploitation pour l'Apple TV. Cette approche discrète s'explique par la faible quantité de nouveautés dans tvOS 16... Le boîtier d'Apple a déjà atteint une certaine perfection et il n'est pas forcément simple d'inventer de nouvelles fonctionnalités. Toutefois, tvOS 16 aura quand même le mérite d'apporter quelques changements qui sont les bienvenus.

Quelles nouveautés pour la bêta 7 de tvOS 16 ?

Depuis quelques minutes, les développeurs peuvent installer la 7e bêta de tvOS 16, la nouvelle mise à jour pour l'Apple TV qui débarquera à la rentrée en même temps qu'iOS 16 et watchOS 9.



Les équipes d'Apple en Californie ont travaillé sur une meilleure connectivité inter-appareils, l'un des atouts de l'Apple TV face à la concurrence très agressives en termes de prix. TvOS 16 permettra aussi d'offrir une meilleure intégration pour les profils multi-utilisateurs, on retrouvera des données de connexion qui seront stockées dans le trousseau partagé. Quel intérêt pour les membres d'une famille ? Ils n'auront plus besoin de se connecter et de choisir un profil lors du lancement d'une app. Bien sûr, il faudra au préalable choisir son profil via le centre de contrôle de tvOS.

Voici les nouveautés que l'on a découvertes dans tvOS 16 bêta 7 :

(Article en cours de rédaction...)

Comment installer tvOS 16 ?

tvOS 16 est donc disponible avec très peu de nouveautés et, pour l'installer, il faut passer par Xcode ou bien attendre la prochaine bêta publique en s'inscrivant au programme bêta public d'Apple. Suivez notre tutoriel pour installer tvOS 16 sur Apple TV.