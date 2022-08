Les futurs AirPods Pro 2 avec Bluetooth 5.2 se dévoilent

Comme la rumeur le prédisait, Apple semble préparer ses futurs appareils à la prise en charge de Bluetooth 5.2, selon un dépôt dans la base de données des produits Bluetooth SIG au début du mois. Parmi les éventualités, cela pourrait servir de preuve des futurs AirPods Pro 2 avec support audio haut qualité.

Un son amélioré dans les AirPods Pro 2 ?

Le dépôt d'Apple fait référence à un sous-système Bluetooth 5.3 qui est probablement destiné à de futurs produits. Cependant, en réalité, le dépôt fait probablement référence à Bluetooth 5.2, car les versions Bluetooth répertoriées dans les dépôts d'Apple dans la base de données sont souvent un numéro de version plus élevé que la version qui finit par être pris en charge sur un appareil, sans doute pour tromper l'ennemi.

Par exemple, les Beats Studio Buds sont répertoriés comme fonctionnant sous Bluetooth 5.3 alors qu'ils sont en fait compatibles avec la norme Bluetooth 5.2, tandis que de nombreux modèles d'iPhone et d'iPad sont répertoriés avec Bluetooth 5.1 alors qu'ils sont compatibles avec le Bluetooth 5.0.



En dehors de toute cette confusion autour des numéros de version, l'adoption par Apple du Bluetooth 5.2 serait particulièrement bénéfique pour les AirPods, car la spécification inclut la prise en charge du LE Audio avec plusieurs améliorations du streaming sans fil.



Le LE Audio fait partie de la norme Bluetooth Low Energy (à faible consommation d'énergie). Ainsi, les avantages de l'adoption de cette norme pour les écouteurs sans fil tels que les AirPods pourraient permettre une meilleure qualité audio, une plus longue durée de vie de la batterie, la possibilité de connecter plus de deux paires d'AirPods à un seul iPhone, et la possibilité pour chaque AirPod gauche et droit d'avoir sa propre connexion Bluetooth à un iPhone pour éviter la désynchronisation pendant la lecture audio.



Apple devrait lancer la deuxième génération d'AirPods Pro d'ici la fin de l'année, mais il reste à savoir s'ils prennent en charge Bluetooth 5.2. Il reste également à savoir si Apple ajoutera la prise en charge de LE Audio aux Beats Studio Buds par le biais d'une mise à jour du firmware, étant donné que ces écouteurs prennent déjà en charge le Bluetooth 5.2.



Premier rendez-vous, le 7 septembre avec le keynote des iPhone 14.