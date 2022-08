Bloodline: Heroes of Lithas apporte son système de mariage innovant en Europe le 21 septembre

Le RPG gacha le plus innovant de l'année débarque enfin en Europe le 21 septembre, France y compris, date à laquelle il sera lancé sur iOS et Android.



Ce lancement fait suite à celui du 23 juin aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, où il s'est directement classé dans le top 10 des deux App Stores. De quoi nous mettre l'eau à la bouche.

Bloodline: Heroes of Lithas est déjà très populaire

Pourquoi ce jeu a-t-il été si populaire ? Eh bien, en grande partie grâce à son système de mariage, qui vous permet d'associer deux personnages puissants pour créer une nouvelle génération de héros. Vous devez collectionner des héros, comme dans tous les jeux gacha, mais vous pouvez ensuite en marier deux pour créer un héros qui hérite des compétences et des capacités de ses parents.

Faites cela sur de nombreuses générations pour créer l'ultime groupe de héros, que vous pouvez envoyer dans de glorieuses batailles en 3D.



Il y a aussi une intrigue, qui se déroule dans des visuels illustrés inspirés de la fantasy occidentale, avec lesquels les fans de Tolkien se sentiront tout à fait à l'aise. Oui, si vous avez aimé le Seigneur des anneaux par exemple, vous ne serez pas dépaysés.



Oh, et avons-nous mentionné qu'il inclut des races classiques comme les loups-garous, les elfes, les orcs, les démons et les demi-dieux ? Regardez le trailer vidéo :

Bloodline : Heroes of Lithas se joue en mode portrait, de sorte que les personnes qui prennent le train ou le bus peuvent s'amuser malgré l'exiguïté des lieux grâce au jeu à une main.



Alors n'hésitez pas à vous pré-enregistrer pour Bloodline: Heroes of Lithas dès maintenant sur iOS et Android, avant son lancement mondial le 21 septembre.

Télécharger le jeu gratuit Bloodline: Heroes of Lithas