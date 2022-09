Lenovo dévoile des lunettes AR qui se connectent à l'iPhone

La marque Lenovo vient officiellement de présenter une paire de lunettes AR. Ici, pas de processeur intégré ni d'interface, simplement une retranscription de l'écran d'un autre produit. Cela fonctionne sur tous les appareils dont ceux d'Apple.

Lenovo Glasses T1 : une paire de lunettes AR reliée à l'iPhone

Le marché des lunettes connectées continue doucement mais sûrement sa progression et ce nouveau produit de la marque Lenovo en est la preuve. Pas plus tard qu'hier, la marque a présenté les Lenovo Glasses T1, des lunettes AR capables d'afficher l'écran de votre smartphone, votre tablette ou encore votre ordinateur.



Le projet autour de ce produit est clair, retranscrire l'écran d'un autre produit connecté aux lunettes. D'ailleurs, les lunettes fonctionnent uniquement dans ce cas de figure.



Au niveau des caractéristiques, on note la présence de deux panneaux Micro OLED pour une résolution de 1080p par œil, ce qui permet d'avoir une résolution globale en Full HD à 60 Hz, suffisant pour ce type d'usage. Des haut-parleurs sont présents sur les lunettes.



Fait plutôt intéressant pour la communauté Apple, les Lenovo Glasses T1 sont compatibles avec tous les appareils qui possèdent un port USB-C mais également ceux qui fonctionnent au Lightning. Un adaptateur est prévu spécialement pour les machines Lightning.

Conséquence, cette paire de lunettes connectée peut être branchée sur un iPhone, un iPad ou encore un Mac, ce qui est à souligner étant donné que la plupart des autres produits dans la catégorie sont seulement fonctionnels avec un smartphone Android ou un ordinateur Windows.



Les Lenovo Glasses T1 seront lancées d'ici la fin d'année en Chine avant de s'éparpiller dans d'autres pays tout au long de l'année 2023. Nous ne savons pas si la France sera parmi les pays concernés. Pour ce qui est du prix, on évoque un produit à moins de 500 €.



Profitons-en pour rappeler qu'Apple devrait lui aussi se lancer sur le marché de l'AR/VR dans les mois et années à venir. On parle d'un casque AR/VR ultra-complet qui pourrait coûter au minimum 2000 €. À voir comment la pomme compte s'y prendre pour arriver sur ce marché encore en pleine croissance.