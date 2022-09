Apple publie la bêta 7 de macOS 13 Ventura

Avec macOS Ventura, Apple a promis plusieurs changements qui vont révolutionner votre utilisation au quotidien. Après un programme de bêta qui a été en cours pendant tout l'été, macOS Ventura va bientôt voir le bout du tunnel, toutefois, les développeurs d'Apple ne sont pas encore à un stade aussi avancé que celui d'iOS 16, watchOS 9 et tvOS 16. Apple continue aujourd'hui à appeler le soutien des développeurs de son écosystème, l'objectif avec la bêta 7 publiée ce soir, c'est de continuer à traquer les bugs pour les éradiquer définitivement.

La 7e bêta de macOS Ventura est disponible au téléchargement

Bonne nouvelle pour les développeurs, ils peuvent télécharger ce soir une bêta plus approfondie de macOS Ventura, ils y retrouveront probablement des nouveautés qui ont tardé à arriver et sans aucun doute une meilleure stabilité.



Pour ceux qui n'ont pas forcément suivi toutes les annonces, macOS Ventura apporte tout de même 160 nouveautés, c'est l'une des mises à jour les plus importantes sur Mac depuis un bon bout de temps.



Dès la première bêta, Apple a ajouté les fonctionnalités déjà indispensables comme Stage Manager, le détourage facile d'un objet, les nouveaux paramètres système, l'iPhone en webcam et plus encore, la suite s'est contenté d'améliorer l'expérience.

Les bêtas qui ont suivi au cours du mois de juillet et août ont ajouté des nouveautés majeures comme la certification des expéditeurs dans les mails que vous recevez dans l'app "Mail", la prise en charge de la photothèque partagée iCloud...

Voici les nouveautés que l'on a découvertes dans macOS 13 Ventura bêta 7 :

Article en cours de rédaction...

Comment installer macOS 13 Ventura ?

Encore une fois, pour télécharger et installer le nouveau firmware bêta, les développeurs peuvent se rendre sur leur Mac dans :

Menu "pomme" (en haut à gauche de l'écran)

Préférences système

Mise à jour de logiciels

Pour cela, il faut au préalable avoir installé le profil d'approvisionnement sur le Dev Center d'Apple. Vous pouvez aussi désormais vous inscrire au programme de bêta public d'Apple.



Quelle est la meilleure nouveauté de macOS 13 selon vous ?