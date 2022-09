Apple lance la bêta 2 pour iPadOS 16.1 et la bêta 1 de watchOS 9.1 et tvOS 16

Apple continue son programme de mise à jour. Désormais, l'iPhone, l'Apple Watch et l'Apple TV ont le droit à une première bêta pour la prochaine mise à jour corrective. Du côté d'iPadOS 16.1, c'est déjà l'heure de la bêta 2 pour tous les iPad. Rappelons qu'iPadOS 16 n'est pas sorti en même temps qu'iOS 16.

De la bêta dans tous les sens

La première bêta d'iOS 16.1 pour iPhone est disponible mais ce n'est pas la seule. Les autres produits de la marque ont également le droit à leur version avec le lancement (déjà) de la toute première bêta de watchOS 9.1. Il en va de même pour tvOS 16.1 bêta 1 et pour iPadOS 16.1 qui passe de son côté à la bêta 2.

La principale mise à jour est bien évidemment iPadOS 16.1 bêta 2 (build 20B5045d) qui sera finalement la première version pour le grand public le mois prochain. Pour installer la nouvelle version, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle si votre iPad a déjà un profil d'approvisionnement.

La bêta 1 de watchOS 9.1 (build 20S5044e) n'apporte visiblement pas de nouveauté. On l'attend pour le mois d'octobre en version finale.

Si vous avez le profil développeurs, vous pouvez mettre à jour votre Apple Watch en allant sur l'application éponyme sur l’iPhone rattaché à la montre, puis Ma montre > Général > Mise à jour logicielle.

Du côté de la bêta 1 de tvOS 16.1 (build 20K5041d), aucun changement visible non plus. Pour mettre à jour votre Apple TV, il faut avoir installé le profil d'approvisionnement puis aller dans Paramètres > Système > Mises à jour logicielles > Mettre à jour les logiciels.



Comme chaque année, Apple profite du lancement de la grosse mise à jour logicielle annuelle sur ses produits pour déceler les problèmes et ajuster en conséquence. Pour rappel, iPadOS 16 et macOS Ventura seront disponibles au mois d'octobre, Stage Manager donnant du fil à retordre à Apple.



Pour télécharger une nouvelle version, vous connaissez la démarche. Réglages - Général - Mise à jour logicielle.