Linus Tech Tips ajoute un refroidissement liquide au Mac Studio

Une vidéo YouTube montre comment une tentative difficile d'ajouter un système de refroidissement par eau au Mac Studio n'apporte finalement pas une grande amélioration des performances.



Les constructeurs de PC expérimentés connaissent les avantages du refroidissement par eau, notamment la possibilité d'offrir de meilleures conditions thermiques que les méthodes à base d'air, la possibilité d'améliorer les performances des puces et la réduction du bruit. Dans une vidéo publiée lundi, on retrouve un procédé semblable sur le dernier Mac Studio d'Apple avec un processeur M1 Max.

Un travail important sur le Mac Studio

L'objectif de Linus Tech Tips était de retirer le système de refroidissement existant d'un Mac Studio, de le remplacer par une version à base de refroidissement à eau, et ainsi d'obtenir un ordinateur plus performant. La chaîne disposait de deux Mac Studio identiques, ce qui permettait une comparaison plus directe et plus précise.



Le remplacement du système de refroidissement du Mac Studio semblait relativement simple, puisque le système existant est constitué d'un dissipateur thermique et d'une grande section de soufflerie occupant la moitié du volume interne du boîtier. Le retrait du composant n'a pas été difficile, mais a nécessité la déconnexion d'une connexion propriétaire qui fournissait l'alimentation.



Après avoir retiré le dissipateur thermique et les ventilateurs d'une grande section qui entre en contact avec la puce M1 à l'aide d'outils allant du pistolet thermique à la fraiseuse, un bloc d'eau a été fixé à la plaque restante.



Pour pomper l'eau autour du système, il a fallu fraiser de nombreux trous dans le haut du boîtier en aluminium du Mac Studio, afin de faire passer les câbles et les tuyaux. En raison du manque d'espace à l'intérieur, la majeure partie de la boucle de refroidissement par eau a dû être placée à l'extérieur du Mac Studio lui-même. L'ensemble est très peu esthétique, on vous l'accorde.



Comme la chaîne traite principalement de vidéos axées sur le jeu, un éclairage RVB a été intégré au système de refroidissement par eau. Les composants Corsair ont été choisis pour cela, car ils disposent d'une application de contrôle qui fonctionne sous macOS.



Après plusieurs jours, y compris des démontages et remontages répétés, le Mac Studio refroidi par eau a fini par fonctionner. Il a été positionné à côté d'un Mac Studio de série ayant les mêmes spécifications.

© Linus Tech Tips

Les résultats sont mitigés

Du côté positif, le Mac Studio a été refroidi de 30 degrés par rapport à l'original. Cependant, dans Cinebench R23, le Mac Studio refroidi à l'eau a obtenu un score de 12 056 alors que le modèle standard a obtenu 12 016. Un deuxième test a donné un score de 12 104, soit une amélioration des performances de 0,7 %, ce qui est bien en deçà de la marge d'erreur de chaque benchmark.



Le faible changement de performance a été cité comme étant dû au fait que le "turbo" de la M1 est "vraiment terrible", mais que cela n'a finalement pas d'importance "parce qu'ils sont puissants et bien refroidis".



De toute évidence, le processus d'ajout d'un système de refroidissement par eau est coûteux et difficile, et les problèmes générés par ce processus ne seront couverts ni par la garantie d'Apple ni par l'extension AppleCare. Imaginez la tête d'un Genius en Apple Store...



Bien entendu, même si le résultat avait été plus intéressant, nous vous déconseillons de vous lancer dans une telle aventure. Voici en tout cas la vidéo :