Commande en ligne : la livraison de livres va bientôt vous coûter 3€

Avec la vente en ligne de livres, les libraires souffrent énormément, les fréquentations ont diminué ces dernières années et beaucoup de librairies ont décidé de baisser les bras. Le problème ? Les géants comme Amazon et la Fnac qui vous proposent des remises tarifaires sur les livres populaires et (en plus) une livraison le soir même ou en 1 jour ouvré sans sortir de chez vous !

Bientôt 3€ de frais de livraison pour une commande qui comportera un ou plusieurs livres ?

Depuis 2014, une loi en France interdit aux sites qui vendent des livres de fournir une livraison gratuite, une approche qui a pour but de soutenir les librairies et encourager les consommateurs à aller chercher leur livre directement en boutique. Pour des géants comme Amazon ou la Fnac, l'astuce a tout de suite été trouvée, les revendeurs proposent une livraison à 0,01€ ce qui est conforme à la loi en vigueur.



Cependant, on se doute bien que cette technique a très mal été accueillie par les libraires qui se sont plaints et qui ont exigé que le législateur remette les pendules à l'heure en imposant une livraison avec un montant minimum obligatoire.

Pour trouver un accord qui conviendrait à tout le monde, l'Arcep a ouvert une consultation publique pour demander aux principaux acteurs du marché en ligne quel était selon eux le montant "parfait" des frais de livraison pour une commande de livre.



Amazon France a directement mentionné le prix de 1,49€, un montant raisonnable, mais insuffisant pour l'Arcep qui penchait pour une tarification de 3€ par commande.

Du côté des librairies, on vise évidemment plus haut avec un montant de 4,50€, ce qui serait merveilleux pour inciter les clients à se rapprocher d'un libraire plutôt qu'une commande en ligne.

Bien sûr, la décision finale reviendra à l'Arcep. Pour le moment ce n'est pas acté, mais le coût d'une livraison de livre sur internet pourrait bientôt être de 3€ pour toute commande allant jusqu'à 35€ TTC. Si le total de la commande dépasse ce montant, Amazon et la Fnac pourront rétablir le prix de 0,01€, ce qui ne plaît pas aux libraires qui dénoncent un montant provocateur de la part des géants du web.

Le syndicat de la librairie française n'est pas d'accord

3€, ce n'est pas assez pour sauver les librairies !

Dans un communiqué publié aujourd'hui, le syndicat de la librairie française exprime son mécontentement face à cette future loi qui pourrait bientôt être appliquée.

La décision du gouvernement ne permettra malheureusement pas d’atteindre ces objectifs. Les seuils retenus (3 euros jusqu’à 35 euros d’achat, 0,01 euro au-delà) conduiront les libraires à continuer à vendre systématiquement à perte s’ils expédient des livres au domicile de leur client. La perte nette sera en moyenne de 3 euros sur l’envoi d’un livre de poche, entre 2,50 et 3,50 euros pour un livre grand format, 3 euros pour une bande- dessinée et plus de 8 euros pour deux bandes dessinées ou un livre d’art de format moyen. Le SLF avait plaidé pour une approche plus équilibrée tenant compte à la fois des impératifs en matière de préservation du pouvoir d’achat des consommateurs et d’une régulation renforcée du marché de la vente de livres sur internet.

La nouvelle loi pourrait prochainement entrer en vigueur dès la fin de l'année ou courant 2023, la décision doit d'abord être approuvée par la Commission européenne, car le gouvernement d'Emmanuel Macron n'a pas le droit d'appliquer cette loi sans la validation de l'UE.



