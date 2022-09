Spiderweb Software annonce Queen's Wish 2 : The Tormentor sur iOS

En juillet dernier, le studio Spiderweb Software expliquait que son prochain jeu, Queen's Wish 2 : The Tormentor, serait disponible sur PC en août, puis la version iOS trois mois plus tard. C'est exactement ce qui se passe. Après la sortie sur ordinateurs le mois dernier, la suite de Queen's Wish: The Conqueror arrivera le 26 octobre sur iPhone et iPad.

Queen's Wish 2 arrive sur l'App Store

Voici la bande-annonce de Queen's Wish 2 qui nous donne une belle idée de ce qui nous attend :

La bonne nouvelle c'est que le deuxième jeu de Spiderweb Software sera bel et bien compatible avec l'iPhone, en plus de l'iPad et du PC. Les RPG tactiques du studio nécessitent beaucoup de place à l'écran et les développeurs ont donc réussi à tout repenser pour que cela s'adapte sur un petit écran. Ils ont probablement eu ça en tête dès le départ pour Queen's Wish 2, contrairement au précédent opus qui avait été un simple portage. C'est ce qu'on appelle le fameux mobile first.



Si vous êtes un fan des jeux de ce studio et que vous avez apprécié le premier Queen's Wish, alors attendez avec impatience la sortie de Queen's Wish 2 : The Tormentor sur iOS le 26 octobre. Une sorte de mélange entre Final Fantasy Tactics et Diablo.



En attendant, vous avez toujours accès au premier opus sur App Store :



