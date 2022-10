Les coques pour iPad 10 sont en vente avant son annonce

Les fabricants d'accessoires commencent à vendre des coques pour l'iPad 10 avant l'annonce officielle.



La rumeur selon laquelle Apple présenterait de nouveaux modèles d'iPad dans le courant du mois a été corroborée par plusieurs analystes et même dans les dernières betas d’iPadOS 16. Et cette fois, ce sont les accessoiristes qui confirment son arrivée imminente en vendant des étuis et protections pour un iPad de 10e génération redessiné avant le lancement officiel.

Des accessoires en masse chez ESR

Nos amis de chez ESR ont en effet ajouté de nouveaux produits pour l'iPad de 10e génération sur leur site Internet (et bientôt sur Amazon). Bien qu'il soit peu probable que les rendus de l'iPad 10 soient officiels, les coques, étuis et autre films protecteurs nous donnent une idée de ce à quoi nous pouvons nous attendre pour le nouveau modèle d'entrée de gamme de l'iPad.

La coque Rebound pour iPad 10

On remarquera par exemple la découpe plus grande pour l'appareil photo arrière qui semble être une reprise de ce que l'on trouve sur l'iPad Air 5. De même, le design général semble évoluer avec un bouton d'alimentation qui inclus Touch ID, comme sur le "Air" et le "Mini". Fini le bouton d'accueil et place à un écran bord à bord, enfin !



Plus intéressant encore, ESR explique dans ses descriptions de produits que les accessoires ne sont pas compatibles avec les anciens modèles de l'iPad de base, ce qui corrobore à nouveau le nouveau design.



Plus tôt cette année, nous avions déjà détaillé la fiche technique de l'iPad 10 qui sera propulsé par la puce A14 Bionic, qui est environ 30 % plus rapide que la puce A13 qui équipe l'iPad 9. Le nouvel iPad 2022 devrait également prendre en charge la connectivité 5G, passer à un port USB-C au lieu du Lightning, se doter d'un écran légèrement plus grand et de meilleures caméras avant et arrière.



Si il restera assez basique par rapport au reste de la gamme, l'iPad 10 sera tout de même une belle évolution. Apple devrait l'annoncer dans le courant du mois, certainement par le biais d'un communiqué de presse.

