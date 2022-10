Le jeu de suspense Simulacra 3 arrive sur mobile et PC

Kaigan Games et l'éditeur Neon Doctrine viennent d'annoncer que la série d'horreur basé sur une enquête depuis un téléphone virtuel, Simulacra, verra son troisième épisode arriver plus tard ce mois-ci. Simulacra et Simulacra 2 sont disponibles sur les plateformes mobiles depuis respectivement 2017 et 2019, et alors que la bande-annonce de Simulacra 3 ne mentionne que le PC, le compte Twitter de Neon Doctrine a précisé qu'il sera publié sur mobile en même temps.

Découvrez Simulacra 3

Simulacra 3 s'appuie bien évidemment sur les titres précédents avec des éléments en temps réel et une nouvelle histoire. Cette fois, vous incarnez un stagiaire dans un journal local et vous avez été chargé d'aider sa journaliste vedette, Ruby Myers, qui enquête sur les disparitions. Votre seule piste : le téléphone d'un disparu, Paul Castillo, développeur logiciel, historien amateur passionné par la ville et informateur de Ruby.

La ville de Stonecreek est hantée. Les gens disparaissent sans cesse dans les airs, ne laissant derrière eux qu'un étrange symbole. Alors que les habitants de la ville sont saisis d'effroi, utilisez le téléphone d'une victime disparue pour découvrir la vérité dans le troisième épisode de la célèbre série d'horreur SIMULACRA.

Dans Simulacra 3, tout se passe en temps réel, avec des appels vidéo, le piratage des systèmes de sécurité, etc. Regardez le trailer de la date de sortie de Simulacra 3 ci-dessous :

La sortie de Simulacra 3 est prévue pour le 25 octobre. En attendant d'avoir des nouvelles des précommandes ou des pré-enregistrements pour Simulacra 3 sur mobile, vous pouvez vous amuser à tester Simulacra et Simulacra 2. Si aucun prix n'a été encore annoncé pour la troisième expérience, on devrait avoir droit au même tarif, à savoir 5,99 €.



Avez-vous déjà joué à un jeu de la série Simulacra et allez-vous découvrir Simulacra 3 le 25 octobre ?