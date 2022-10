The Gardens Between+ s'aventure sur Apple Arcade

Comme annoncé en début de mois, le très prenant The Gardens Between nous arrive en version "+" sur Apple Arcade, comprenez par-là qu'il est entier et sans publicité ni achat intégré. Une belle nouveauté pour tous les abonnés au service de jeux en illimité d'Apple qui a de quoi contenter tout le monde désormais.

Découvrez The Gardens Between+

Les deux meilleurs amis Arina et Frendt se retrouvent dans une série d'îles jardins oniriques et vibrantes semées d'objets du quotidien de leur enfance. Ils embarquent ensemble pour un voyage plein d'émotion qui sonde leur amitié : les souvenirs qu'ils ont construits, ce qu'il faut quitter et ce qu'il ne faudrait jamais laisser derrière soi.



Perdus dans un mystérieux royaume où la cause et l'effet sont malléables, les amis découvrent que le temps s'écoule dans toutes les directions.

Dans son jeu, le studio The Voxels Agent vous demander de gérer le temps pour résoudre des énigmes et atteindre l'apogée de chaque île. Une idée très intelligente qui modifie complètement le gameplay.



Concrètement, si vous avancez vos personnages, le décor évoluera en conséquence. À l'inverse, si vous reculez, vous verrez le cours d'eau refluer par exemple. C'est assez déroutant de prime abord, mais émerveillant en même temps. Mieux, les mécaniques évoluent au fur et à mesure qu'on progresse dans le jeu.



Regardez la vidéo pour vous faire une idée sur cette nouveauté Apple Arcade :

Notre avis

Avec une prise en main simple et son approche originale, The Gardens Between est un jeu accessible et très plaisant, bien aidé par une jolie direction artistique. Bien qu'un peu court, il laissera à coup sûr un souvenir impérissable à tous les joueurs. En revanche, son histoire quelque peu insignifiante ne restera pas gravée dans les mémoires.

Enfin, la possibilité de jouer à The Gardens Between en mode paysage ou portrait est une caractéristique qui mérite d'être soulignée sur cette version mobile. Disponible sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV.

Télécharger le jeu The Gardens Between+