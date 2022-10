Un nouveau look arrive sur Youtube

YouTube met en ligne une toute nouvelle version de son service. Un mode ambiant dans l'ère du temps et des fonctionnalités supplémentaires pour la lecture vidéo.

Un mode sombre revisité et mélangé au nouveau mode ambiant

Fini la phase de tests, place au déploiement ! Comme annoncé par YouTube eux-mêmes via un communiqué, la plateforme de vidéos va recevoir des nouvelles fonctionnalités en plus d'un look plus moderne.



Grâce à l'échantillonnage dynamique des couleurs, YouTube a créé un nouveau mode baptisé "ambiant" qui, comme vous pouvez l'apercevoir sur les images, laisse la couleur présente dans la vidéo s'immiscer dans le menu en dessous au niveau du titre.



Un effet dégradé totalement moderne et qui semble faire l'unanimité chez celles et ceux qui ont pu le tester en avant-première. Pour que le dégradé de couleurs soit le plus joli possible, YouTube a aussi modifié son mode sombre.

Auparavant grisé, celui-ci sera désormais d'un noir profond. Les playlists sont également concernées par ce mode ambiant. Une fois de plus, l'image prise en exemple est représentative du changement effectué.

Les nouvelles fonctionnalités pour la lecture vidéo

Au niveau des nouveautés, on peut citer la transformation des liens dans une description qui deviennent maintenant des boutons (format tuile). De quoi une fois de plus améliorer leur visibilité et rendre l'expérience utilisateur plus moderne.



Les boutons like, téléchargement ou encore partager sont aussi placés dans des tuiles. Le bouton s'abonner est plus visible et de couleur blanche. Comme le bouton supprimer (slide vers la droite) dans une playlist, il abandonne le rouge.

Le nouveau mode zoom permet, comme son nom l'indique, de zoomer dans la vidéo tout en le laissant actif. Il est donc possible de faire un gros plan sur une scène en particulier en quelques secondes sans garder ses doigts sur l'écran.



La recherche précise s'améliore et ajoute une rangée de vignettes retravaillée pour se positionner exactement ou vous le souhaitez dans une vidéo. Enfin, un graphique sera visible sur chaque vidéo pour découvrir rapidement les passages les plus visionnés.



Cette grosse mise à jour est déployée dans le monde entier dès aujourd'hui et sur toutes les plateformes. Vous devriez l'apercevoir dans les jours ou semaines à venir.



