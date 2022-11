Il construit un iPhone Fold à partir des Motorola Razr et iPhone X

Tutoriels et Astuces

Plusieurs téléphones Apple semblent avoir été démontés et convertis dans le design pliable, bien que la démonstration se concentre sur l'iPhone X. C’est en tout cas une belle prouesse pour ce bidouilleur et certainement une première mondiale. Regardez la vidéo en question :

La vidéo est en langue chinoise sous-titrée et présente le processus utilisé pour déconstruire les deux appareils. Tous les composants internes de l'iPhone X ont été retirés et remaniés pour être intégrés dans un châssis pliable de Motorola Razr. Appelé "iPhone V", l'iPhone pliable est fonctionnel, évidemment sous iOS. Il est capable de se fermer, comme un Moto Razr ou Galaxy Z Flip .

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.