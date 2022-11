iOS 16.2 personnalise les listes de surveillance de l'app Bourse

La version 16.2 d'iOS apporte quelques nouveautés comme un nouveau mode d’accessibilité personnalisé. Mais il y a également du changement du côté de l'application Bourse intégrée sur iPhone et iPad. La mise à jour apporte de nouvelles options de tri pour vos différentes listes de surveillance dans l'app, qui se reflètent également dans les widgets proposés par Apple.

Bourse évolue avec iOS 16.2

Avec iOS 16.2, qui est actuellement testé en bêta par les développeurs, l'application Bourse vous offre désormais un contrôle plus fin du tri de vos différentes listes de surveillance. Vous pouvez désormais disposer de modes de tri spécifiques pour chacune de vos listes de surveillance. Cela signifie que vous pouvez choisir de trier chacune de vos listes de surveillance selon les options suivantes :

Manuel

Évolution du cours

Évolution du cours en pourcentage

Capitalisation boursière

Symbole

Nom

Chaque liste de surveillance peut également être configurée pour afficher d'un coup d'œil la variation du cours, la variation en pourcentage ou la capitalisation boursière de l'action. Ce changement vous donne plus de granularité avec la possibilité de trier chaque liste selon le point de données que vous choisissez, au lieu de ne pouvoir choisir qu'une seule option qui s'applique à toutes vos différentes listes.



Ces nouveautés sont également prises en charge par les widgets de l'application Bourse sur l'écran d'accueil. L'application native d’Apple offre un certain nombre d'options de widgets différentes pour vos listes de surveillance et vos actions individuelles. Avec iOS 16.2, ces nouvelles options de tri se reflètent également dans la façon dont vos listes apparaissent sur votre écran d'accueil, peu importe la taille du widget.



iOS 16.2 est actuellement en phase bêta auprès des développeurs et des testeurs publics. Sa sortie pour le grand public est prévue pour la mi-décembre.

