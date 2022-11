Niantic dévoile un prototype de son casque de réalité augmentée sous Snapdragon AR2 Gen 1

Niantic, comme de nombreuses autres entreprises, fait confiance à Qualcomm et au Snapdragon AR2 Gen 1 dévoilé hier pour créer un casque de réalité augmentée digne de ce nom. Un prototype vient de faire surface.

Niantic AR

La société Niantic, connue pour avoir créé le légendaire jeu Pokémon Go, vient de dévoiler le premier prototype de son casque de réalité augmentée. Même si le design n'est "pas définitif", le projet final se rapprocherait grandement de celui affiché sur l'image ci-dessous.



Un casque AR globalement fin et léger à vue d'œil, ce qui est typiquement attendu par les consommateurs pour réellement se lancer dans cette technologie que l'on nous annonce comme "révolutionnaire" pour le futur depuis plusieurs années maintenant.



Pour concevoir un modèle aussi raffiné et surtout sans fil, Niantic annonce que ce casque est alimenté par le Snapdragon AR2 Gen 1, un ensemble d'outils technologiques mis à disposition par Qualcomm pour ceux qui souhaitent créer des lunettes connectées performantes.



Pour rappel, l'ancien prototype était relié par un câble à un smartphone et une batterie externe. Le Snapdragon AR2 Gen 1 de Qualcomm pourrait donc permettre aux développeurs de casques AR/VR de franchir une étape.

AR2 Gen 1 offre une nouvelle disposition des technologies dans le casque. La puce qui gère les capteurs et les connectiques sont placées de manière optimale à l'intérieur de l'appareil. Tout doit tenir dans les branches des lunettes.



Bien évidemment, le groupe explique qu'il fait tout son possible pour que l'utilisateur soit le plus à l'aise. L'objectif serait de pouvoir les porter devant les yeux en extérieur ou de ne pas ressentir l’envie de les retirer lors d'une "session gaming" d'environ deux heures.



C'est d'ailleurs le grand point noir de la réalité virtuelle et augmentée en ce moment. Tout le monde sait qu'il faut un objet léger, sans fil et avec une bonne autonomie pour attirer du monde, mais la technologie ne le permet pas encore réellement.



D'autres marques devraient bientôt suivre le mouvement. Pas plus tard qu'hier, lors du Summit Snapdragon 2022, Qualcomm a déclaré que Nreal, OPPO, TCL, LG, Xiaomi… sont toutes dans un processus de développement avec AR2 Gen 1.