À quelle date aura lieu le Black Friday 2022 ?

Si vous attendez le Black Friday 2022 pour faire vos emplettes de Noël, sachez que la date arrive très tôt cette année, une bonne nouvelle qui permettra d'éviter que certains n'aient déjà plus rien dans leur portefeuille en ce jour de réductions massives, y compris sur les produits Apple que l'on apprécie tant.



Systématiquement, cet évènement importé d'Amérique du Nord a lieu le dernier vendredi de novembre. Mais pourquoi d'ailleurs ?

La tradition du Black Firday

Le Black Friday, ou vendredi noir en français, est une tradition commerciale qui nous vient tout droit des États-Unis. Cette journée de promotions à gogo a vu le jour pour la première fois en 1960. Positionnée au lendemain de Thanksgiving, qui a lieu le dernier jeudi de novembre, cette date est attendue par les américains qui se ruent dans les magasins ou sur Internet pour dénicher les bonnes affaires avant les fêtes de fin d'année. Thanksgiving est ce que l'on appelle en français l'action de grâce, la plus grande fête célébrée outre-Atlantique.



Il s’agit en fait d’une fête chrétienne où les fidèles remercient Dieu par des prières et où les familles se rassemblent pour manger la fameuse dinde, en général. Mais cette fête va au-delà de la religion et est célébrée par pratiquement tous les américains.



Après avoir bien mangé, place donc au Black Friday. Le nom provient d'ailleurs de la manière dont les commerces tenaient leur comptabilité à l'époque. En fin d'année, ils étaient souvent déficitaires et écrivaient en rouge dans leur cahier. Sauf qu'avec cette journée de très grande fréquentation, les comptes revenaient en positifs, et les gérants écrivaient alors leurs recettes en noir. À priori, rien à voir avec les magasins noirs de monde...



En France, la première édition a eu lieu en 2010. Et depuis, le Black Friday revient chaque année.

Date du Black Friday 2022

Passons maintenant à ce qui nous intéresse le plus, à savoir la date de l'édition du Black Friday 2022. Encore une fois cette année, ce sera assez tôt puisque le dernier vendredi du mois est celui du 25 novembre. Certains commerçants n'ont pas attendu et ont déjà lancé les premières promotions dès ce vendredi 18 novembre.



Si vous avez besoin d'un nouvel iPhone, d'un nouvel iPad, d'un nouveau Mac, d'écouteurs AirPods, d'une Apple Watch ou tout autre produit Apple, restez dans le coin. Il pourrait y avoir de belles réductions sur les derniers produits de la marque, même les iPhone 14 Pro ou l'Apple Watch Ultra.



En attendant, sachez qu'il existe quelques solutions pour se faire plaisir à moindre coût, comme le réconditionné chez Back Market, le spécialiste français qui travaille notamment avec Apple. Chez eux, pas de Black Friday, car ils expliquent que les prix sont bas toute l'année.

Date du Cyber Monday 2022

Enfin, si jamais vous ratez le Black Friday, vous aurez droit à une seconde chance puisque le lundi suivant s'appelle désormais le Cyber Monday. Il reprend grosso modo les mêmes réductions (avec souvent quelques ajouts), mais se tient uniquement sur Internet. Du coup, le Cyber Monday 2022 aura lieu le 28 novembre cette année.



Voilà, vous êtes prévenus !