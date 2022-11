Apple s'associe à Epic Systems pour la gestion des dossiers médicaux sur Mac

La santé est l'une des priorités d'Apple, on le voit chaque année avec l'Apple Watch qui a obtenu en peu de temps un rôle majeur dans ce domaine. Toutefois, Apple veut faire plus et permettre aux professionnels de santé de gérer simplement leurs dossiers médicaux directement depuis leur Mac. Pour cela, Apple s'est appuyé du soutien d'Epic Systems, une entreprise experte dans le secteur !

Apple et Epic Systems

D'après un récent rapport d'Axios, Apple et Epic Systems (qui n'a aucun lien avec Epic Games) viennent de créer un partenariat inédit visant à proposer aux professionnels de la santé une application macOS native pour gérer les dossiers médicaux de leurs patients. Prochainement, une app dédiée va apparaître sur le Mac App Store, celle-ci prendra en charge les puces Apple pour optimiser l'expérience utilisateur et tirer parti des performances des Mac.

Dans une déclaration à Axios, Epic Systems a confirmé "plusieurs développements d'applications en cours pour faciliter l'accès aux médecins à Epic sur Mac". Cette initiative d'Apple de se rapprocher d'Epic s'explique par le fait que de nombreux médecins font le choix de travailler quotidiennement avec des Mac, ils profitent d'outils parfois indispensables pour leur activité.



En 2020, Apple a publiquement soutenu les nouvelles réglementations gouvernementales qui simplifiaient le partage des dossiers médicaux. Epic n'était pas du tout d'accord avec elles et a même envoyé une lettre au ministère américain de la Santé et des Services sociaux. Selon Johns Hopkins, près de la moitié des résidents américains ont leurs données médicales stockées dans un système Epic.